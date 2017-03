Zborul catre Venetia are loc in zilele de luni si vineri, iar catre Bologna si Roma in zilele de marti si sambata.

De asemenea, Wizz Air Wizz Air creste frecventa zborurilor in sezonului estival astfe: inca un zbor spre Roma (joi), respectiv spre Bologna (joi) si patru zboruri spre Milano Bergamo, respectiv cinci zboruri saptamanale spre Londra Luton.

Wizz Air a transportat 23 de milioane de pasageri in 2016, in crestere cu 19% fata de anul anterior, din care 5,5 milioane de pasageri pe rutele sale din Romania - in crestere cu 23% fata de 2015.

Potrivit reprezentantilor companiei, Wizz Air are o cota de piata in Romania de 28,6%, peste compania de stat Tarom, care are doar 24,3% din piata transporturilor aeriene de pasageri.

In Romania, Wizz Air concureaza direct cu Blue Air si Ryanair.

Sursa foto: Przemyslaw Szablowski/Shutterstock.com