Sarbatorile pascale sunt pentru majoritatea romanilor un prilej pentru a petrece mai mult timp in familie, cu prietenii, si, totodata, pentru a impartasi din bucuria pregatirilor traditionale. Anul acesta, zborurile catre rutele interne au avut cea mai mare crestere in cautarile efectuate de romani pe site-ul Momondo.ro.

"Faptul ca romanii calatoresc din ce in ce mai mult cu avionul in interiorul tarii este demonstrat si in apropierea sarbatorile de Paste, cand am observat o crestere de 673% in cautari, cea mai mare in comparatie cu destinatiile internationale. Credem ca interesul crescut al romanilor de a ramane in tara de Paste a fost incurajat si de lansarea unor noi oferte de zbor in aceasta primavara catre marile aeroporturi, Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, venite din partea companiilor aeriene low-cost si nu numai", a declarat Mircea Giurca, marketing manager Momondo Romania.

Cautarile zborurilor interne sunt facute pentru perioada 13-18 aprilie 2017, comparativ cu 28 aprilie – 3 mai 2016. Anul acesta, Pastele ortodox este sarbatorit pe aceeasi data, 16 aprilie, ca Pastele catolic.

Alternativa internationala: Italia, Spania, Franta si bugete intre 200 si 400 de euro de persoana

Italia si Spania sunt destinatiile europene catre care momondo.ro a inregistrat cele mai multe cautari pentru minivacanta de Paste de anul acesta. Interesul romanilor de a calatori in aceasta perioada a crescut cu 240% in cautarile de zbor pentru Italia si cu 221% pentru Spania. Atractia continua a calatorilor romani pentru familiaritatea pe care tarile latine o ofera este dovedita, totodata, de cautarile de zbor catre Franta, care au o crestere de 184% anul acesta, comparativ cu anul trecut.

Principalele orase italiene catre care se indreapta tot mai multi romani la jumatatea lunii aprilie sunt Roma si Milano, pentru care costurile de zbor si cazare la hotel se incadreaza intre 230 si 360 de euro de persoana.

Barcelona si Madrid sunt orasele catre care tintesc romanii in calatoria catre Spania de Paste, iar costurile pentru bilet de avion si cazare la hotel de trei stele sunt intre 340 si 390 de euro de persoana.

Cand vine vorba de o minivacanta de Paste petrecuta in Franta, Paris se afla in topul cautarilor romanilor pentru perioada 13-18 aprilie 2017, pentru care trebuie luate in calcul costuri de aproximativ 310 euro de persoana pentru zbor si cazare intr-un hotel de trei stele.

Zborurile catre Anglia, cu o pozitie mai jos in preferintele romanilor

Germania este destinatia care a urcat pe cea de-a treia pozitie in preferintele de calatorie ale romanilor pentru minivacanta de Paste, luandu-I locul Angliei, care se afla pe pozitia a patra in cautarile efectuate pe site-ul momondo.ro.

Cu o crestere de 382% fata de 2016, Germania este o optiune de calatorie tot mai atractiva pentru romani, care se indreapta in special catre Berlin de Paste anul acesta. Costurile pentru un bilet de avion si cazare la hotel se ridica la aproximativ 250 de euro de persoana pentru patru zile.

Calatoria catre Anglia in perioada sarbatorilor pascale reprezinta o optiune care a atras cu 202% mai multe cautari din partea romanilor anul acesta, comparativ cu 2016. Londra este destinatia catre care se indreapta tot mai multi calatori in a doua jumatate a lunii aprilie, iar costurile de zbor si de cazare la hotel sunt asemanatoare cu cele pentru o calatorie la Berlin.

Printre destinatiile internationale aflate in topul cautarile efectuate de romani pe site-ul momondo.ro pentru Paste se mai numara Grecia, Tarile de Jos, Belgia si Portugalia.

Sursa foto: iurii / Shutterstock.com