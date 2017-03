Potrivit unui comunicat al Primariei Limanu, Consiliul Local a aprobat recent “Regulamentul privind Organizarea si Desfasurarea Activitatilor Comerciale si a Serviciilor de Piata in comuna Limanu”, document care prevede un set de reguli privind procedurile de autorizare pentru activitatile desfasurate in structuri cu sediul fix, dar si a procedurile pentru desfasurarea activitatilor cu caracter temporar in zone publice sau cu acces public, transmite News.ro.

“Pana la initierea acestui set de reguli, in comuna Limanu nu exista o centralizare a conditiilor pe care ar trebui sa le indeplineasca un agent economic. Acest regulament explica cat se poate de clar care sunt obligatiilor celor care doresc sa primeasca autorizatii din partea noastra. Sunt gandite unitar, astfel incat, mai ales in sezonul estival cand functioneaza cele mai multe activitati economice, sa existe un reper dupa care sa ne putem ghida atat noi, ca si autoritati locale, cat si agentii economici”, a transmis primarul comunei Limanu, Daniel Georgescu, prin intermediul comunicatului de presa.

Astfel, regulamentul respectiv puncteaza conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cei care doresc sa desfasoare activitati comerciale in privinta documentatiilor privind apartenenta spatiului, tipul de activitate, orarul de functionare in functie de specificul activitatii, precum si tipul de mobilier sau cromatica acestuia.

Conform sursei citate, o conditie esentiala pentru a beneficia de autorizatie, indiferent de tipul de activitate, este incheierea unui contract cu Serviciul Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu – SCUPIL.

Primarul a precizat ca un asemenea set de reguli nu a mai existat pana acum in 2 Mai sau Vama Veche, iar cei care desfasurau activitati comerciale la limita legislatiei sunt obligati sa intre in legalitate.

“Nici in 2 Mai si nici in Vama Veche nu a existat pana acum un astfel de set de reguli. Este anormal ca in doua dintre cele mai vizitate destinatii de vacanta de pe litoralul romanesc sa se deruleze activitatile economice intr-un haos total. Desigur ca acest regulament poate sa sufere modificari, insa consider ca se impunea adoptarea unor reguli generale. Cred ca in acest mod, cei care desfasurau activitati comerciale la limita legislatiei vor fi obligati sa intre in legalitate”, a precizat edilul.

Regulamentul respectiv se refera si la activitatile desfasurate pe plaje. Astfel, barurile de pe plaja au obligatia obtinerii autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica. De asemenea, difuzarea muzicii in restaurante, baruri, beach-baruri, terase va trebui sa respecte nivelul de zgomot.

“Nivelul de zgomot aprobat este de 75dB pentru saloane fara orchestra, respectiv 90 dB pentru saloane cu orchestra in interior, 70 dB la exterior in cadrul zonei functionale si 65 dB la limita zonei functionale. Amplificatoarele audio – boxe – amplasate in exteriorul unitatii economice vor fi obligatoriu orientate catre interiorul perimetrului unitatii, iar situatia barurilor de pe plaja, amplificatoarele audio vor fi orientate catre mare”, se precizeaza in regulament.

Totodata, este interzisa comercializarea stradala a bauturilor alcoolice sub orice forma, a produselor alimentare neambalate si a celor perisabile, exceptie fac terasele amenajate. Este interzisa, de asemenea, comercializarea de produse second-hand pe domeniul public. In zonele publice sau cu acces public din unitatea administrativ teritoriala Limanu sunt interzise activitatile care tulbura linistea si ordinea publica, activitatile de cersetorie, strangere de fonduri si alte activitati similare.

De asemenea, in zonele pietonale din 2 Mai (alee/promenada/cai de acces) este interzis comertul de mic detaliu, cat si comertul de intampinare cu produse nealimentare (articole de plaja, jucarii etc) precum si produse alimentare (legume, fructe).

In Vama Veche sunt permise mai multe tipuri de activitati economice cu caracter temporar, printre care activitati de comert de mic detaliu: carti, presa, handmade, baloane, legume-fructe, cinema, jocuri de artificii, activitati sociale, culturale si sportive, campanii promotionale.

O alta masura prevazuta in regulament se refera la amenajarea teraselor pe domeniul public sau privat al comunei Limanu, aceasta desfasurandu-se cu respectarea cerintelor de ordin urbanistic.

“Se va utiliza mobilier de acelasi fel (scaune, mese) care va fi din lemn si/sau fier forjat/materiale plastic de calitate superioara cu design modern. Cromatica mobilierului va fi: albastru ultramarin, albastru aquamarin, crem deschis, tonuri de brun de la deschis la inchis. Se accepta mobilier rustic doar in Vama Veche. Cromatica elementelor de umbrire sau a copertinelor se va incadra in culorile albastru ultramarin, albastru aquamarin si crem deschis”, se mai precizeaza in regulament.

Se modifica orarul de functionare a teraselor in 2 Mai si Vama Veche

De asemenea, orarul de functionare a teraselor in 2 Mai, intre 1 mai si 31 octombrie nu va depasi ora 23.00, respectiv ora 24.00, in weekend, iar in restul anului ora 22.00. In Vama veche orarul de functionare al teraselor nu este impus, cu conditia respectarii normelor de zgomot.

Totodata, a fost interzisa si activitatea de comert de mic detaliu si ambulant pe plaja sau la limita cu zona de promenada, operatorii economici care detin contracte de folosire si administrare cu Administratia Bazinala Dobrogea Litoral pentru sectoarele de plaja respective, fiind raspunzatori, conform legii.

Consiliul Local Limanu a decis ca nerespectarea prevederilor din regulament este sanctionata cu amenzi care pornesc de la o mie de lei si pot ajunge la 2.000-2.500 de lei.

Astfel, depozitarea produselor ce fac obiectul comercializaii sau a ambalajelor de orice fel pe domeniul public (spatii verzi, trotuare, carosabil, alei pietonale) sau privat al comunei Limanu sau al cetateanului se amendeaza de la 1.000 la 1.500 de lei. Aceeasi sanctiune este prevazuta si pentru comercializarea stradala a bauturilor sub orice forma sau a produselor alimentare neambalate si a celor perisabile (exceptie fac terasele amenajate). Utilizarea unui mobilier stradal neagreat de Primaria Limanu sau orice modificare a mobilierului stradal agreat de primarie este amendata cu o suma intre 1.500 si 2.500 de lei.

Primarul Daniel Georgescu spune ca este absurd ca incasarile primariei, dupa un sezon estival, sa se situeze sub ale unei comune fara activitati turistice.

“Este absurd ca in urma unui sezon, incasarile Primariei Limanu sa se situeze sub cele ale unei comune aflate tot pe litoral, dar unde nu exista activitati turistice. De asemenea, consider ca este absurd ca pe domeniul public sa se desfasoare activitati comerciale fara niciun beneficiu pentru Primaria Limanu. Este anormal sa permitem ca aceste situatii sa se perpetueze de la un sezon la altul, mai ales in contextul in care in aceasta comuna traiesc peste 6300 de persoane, pentru care noi, autoritatile locale suntem responsabili sa le asiguram o viata mai buna”, a mai spus Daniel Georgescu.

Comuna Limanu este formata din satele Limanu, 2 Mai, Vama Veche si Hagieni.

Sursa foto: Nopti de Vama