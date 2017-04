Romania devine a doua alegere de vacanta a romanilor, in acest an, devansand astfel Turcia, care ani de zile s-a aflat pe locul al doilea in topul preferintelor turistilor romani, dupa Grecia, arata un sondaj realizat de site-ul de impresii si recomandari de calatorii si cazari AmFostAcolo.ro, scrie News.ro.

In ultimii ani, cele mai cautate destinatii pentru vacanta de vara de catre turistii romani au fost Grecia, Turcia si Bulgaria, in aceasta ordine.

Clasamentul se schimba astfel din acest an, ca urmare a introducerii, din 2017, a voucherelor de vacanta pentru sistemul bugetar, dar si ca urmare a atentatelor de pe plan extern din ultimii ani, care i-a determinat pe romani sa aleaga vacantele de vara in tara, destinatie considerata sigura.

Un sfert dintre respondentii sondajului vor sa isi petreaca vacanta de vara in Grecia, in usoara scadere totusi fata de anul trecut, destinatie urmata de Romania, care urca pe locul doi, in fata Turciei. Aceasta destinatie coboara astfel pe locul trei, inaintea Bulgariei, aflata pe pozitia a patra in optiunile de vacanta ale romanilor.

"Sondajul ridica Romania pe un merituos loc 2, cu 13% din optiuni. Consolidarea variantelor autohtone de turismul tip all inclusive si preconizatele vouchere de vacanta au contribuit, cel mai probabil decisiv, la aceasta crestere", arata sondajul AmFostAcolo.ro.

Acesta mentioneaza ca Bulgaria se situeaza abia pe locul 4, cu 7%, dupa Turcia (10%), si ea in usoara crestere fata de anul trecut.

"O crestere semnificativa am observat si in acest an pentru destinatii din Spania si Italia. Cele doua tari au adunat impreuna 12% din alegerile romanilor, atragand multe 'reorientari' ale turistilor din destinatiile percepute cu semn de intrebare - Turcia, Egipt", spun autorii sondajului.

De asemenea, 8% dintre respondenti au indicat „alta destinatie", in principal tari din Europa de Vest, preferinta de asemenea in crestere semnificativa in acest an.

In plus, circa 2.000 de respondenti au indicat un numar de 2.517 de alegeri - destinatii distincte, ceea ce inseamna ca un roman din patru isi face vacanta din acest an in doua sau mai multe destinatii (tari).

Circa 4% dintre romani nu erau inca hotarati la finele lunii martie unde-si vor petrece vacanta, iar alti 2% au declarat ca nu vor merge in vacanta anul acesta.

Sondajul AmFostAcolo.ro a fost realizat in perioada 3-31 martie, pe un esantion de 2.005 respondenti.

AmFostAcolo.ro, site de impresii si recomandari de calatorii si cazari, are peste 1 milion de vizitatori unici pe luna in sezon si peste 80.000 membri activi, potrivit trafic.ro.

Sursa foto: Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com