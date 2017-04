Grupul de firme Tui Travel Center/Eurolines a inregistrat vanzari totale cu 30% mai mari si ale pachetelor turistice cu 51% mai mari in primul trimestru din acest an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

"Din fericire, insolventele recente ale unor agentii de turism nu au avut un efect negativ general asupra clientilor si acestia au continuat sa isi planifice vacantele din vreme si sa le achizitioneze cu suficient de mult timp inainte de plecare", se arata in comunicatul grupului.

Cele mai cautate destinatii in perioada de early bookin sunt Romania, Grecia si Spania. Perioada de early booking este perioada cu vanzarile cele mai mari din pentru vacantele de vara, de aproximativ 40% din vanzarile de vacante de vara.

Spre exemplu, un sejur pe litoralul romanesc costa in medie 220 euro de persoana pentru cazare cu mic dejun, in Grecia- 590 euro cazare cu mic dejun si zbor, iar in Spania- 650 euro cazare cu mic dejun si zbor.

Grupul Eurolines/Tui Travel Center, alcatuit din 21 de companii, estimeaza o cifra de afaceri de 140 milioane euro in acest an.

Sursa foto: Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com