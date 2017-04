Pentru toate rezervarile facute pana pe 30 aprilie 2017, turistii beneficiaza de reduceri de pana la 200 euro / cabina. Cei care calatoresc in studio-uri economisesc 50 euro, cei in cabine cu vedere la ocean economisesc 100 euro si cei care calatoresc in cabine cu balcon, mini suite, suite si in zona exclusivista The Haven, economisesc 200 euro / cabina.

Pachetul Premium All Inclusive include:

O selectie variata de bauturi premium alcoolice si non-alcoolice in toate barurile. saloanele si locurile de servit masa, oricand, pe toata durata croazierei.

Specialitati din cafea marca Lavazza in timpul meselor.

Gratuit: o sticla de apa de persoana, pe zi, in cabine.

Experiente culinare unice in locurile de servit masa la bordul navei – bufete, demonstratii de gatit, gratare preparate pe punte.

Activitati exclusive de divertisment, hituri de pe Broadway, spectacole, muzica si stand-up comedy.

Facilitati de agrement pentru toate varstele.

Beneficii si privilegii suplimentare oferite turistilor cazati in apartamente si in zona denumita The Haven by Norwegian

Pachetul Premium All Inclusive este disponibil pentru toate cele 14 nave ale liniei Norwegian Cruise Line, inclusiv pe cele 5 nave care au traseu in Europa (2 in Tarile Nordice si 3 in Marea Mediterana).

Norwegian Cruise Line a fost lansata in urma cu 50 de ani. In luna octombrie 2015, companiei i-a fost livrata nava Norwegian Escape, cu o capacitate de 4.200 de pasageri. Compania a comandat alte trei nave cu o capacitate de 4.200 de pasageri de la Meyer Werft, cu livrare in primavara anului 2017, primavara anului 2018 si toamna anului 2019. In plus, linia de croaziera a semnat un acord cu Fincantieri S.P.A. pentru livrarea a patru nave de noua generatie cu livrare in 2022, 2023, 2024 si 2025 si detine optiune pentru inca doua suplimentare.