In contextul evenimentelor recente, Vola.ro a luat decizia de a crea o linie de asistenta disponibila non – stop pe Vola.ro, destinata pasagerilor companiilor aeriene si situatiilor de urgenta pe care acestia le intampina pe aeroporturi. Vola Help isi propune sa acorde asistenta in ceea ce priveste drepturile pasagerilor tuturor companiilor aeriene, indiferent ca au achizitionat biletul de avion prin Vola.ro sau nu.

"Se spune ca informatia este cel mai de pret bun, insa adevarul este ca sunt inca multe situatii in care pasagerii care calatoresc cu avionul nu sunt bine informati sau nu au acces la toate detaliile. De aceea vrem sa oferim acest instrument de informare complet gratuit oricarei persoane care intampina o problema in calatoria sa cu avionul, indiferent ca este client Vola sau nu. Pentru moment vom oferi aceste informatii prin intermediului chat-ului online Vola.ro, urmand ca, in timp si in functie de feedback-ul pasagerilor care vor apela la Vola Help, sa dezvoltam si mai mult acest serviciu", a declarat Daniel Truica, CEO Vola.ro.

Conform US Department of Transportation citat de Economist.com, peste jumatate de milion de pasageri din SUA au ramas la poarta de imbarcare desi aveau un bilet valid si, dintre acestia, in jur de 50.000 de pasageri au fost debarcati involuntar. Prin aceasta linie de asistenta, Vola.ro isi propune sa ofere indrumarile necesare pasagerilor aflati in situatia de a fi debarcati sau de a li se refuza imbarcarea pe zbor.

Asistenta pentru drepturile pasagerilor pe Vola.ro

Pentru a beneficia de indrumare, calatorii trebuie sa scrie pe Vola.ro in sectiunea ”Chat cu un operator Call Center” si un reprezentant Vola.ro le va oferi un raspuns in cel mai scurt timp posibil. Asistenta Vola Help este disponibila non stop, pe pagina principala Vola.ro.

Care sunt situatiile in care pasagerii pot scrie la Vola Help?

Pasagerii pot contacta Vola Help in orice situatie in care au suspiciunea ca nu le sunt respectate drepturile in raport cu calatoria cu avionul pe care au achizitionat-o. De exemplu, pot scrie la Vola Help in situatia in care compania aeriana a realizat o supra – rezervare a locurilor si nu doreste imbarcarea pasagerului, in situatia in care zborul a fost anulat sau amanat, daca pasagerul a avut un zbor in conexiune si a pierdut a doua conexiune, etc.

Rolul Vola Help nu va fi de a solutiona problemele semnalate, ci de a informa corect si complet pasagerii si de a-i indruma spre companiile abilitate pentru rezolvarea problemei.

Sursa foto: Dreamstime.com