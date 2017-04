Circa 90.000 de turisti romani isi vor petrece vacanta de Paste in Romania si alte cateva mii in afara tarii. Cei mai multi romani au ales sa isi petreaca sarbatorile de Paste in tara, cele mai cautate destinatii fiind Valea Prahovei, Bucovina si Maramures, locurile de cazare fiind aproape ocupate in proportie de 90%, si vor cheltui circa 30 milioane lei pe masa si cazare.

La mare cautare sunt si statiunile de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre, Albena si Nisipurile de Aur, unde sunt asteptati pana in 3.000 de romani, insulele grecesti Corfu si Creta, dar si pelerinajele in Israel ori croazierele pe Marea Mediterana, potrivit News.ro.

Specialistii spun ca cei mai multi romani care au ales sa isi petreaca Sarbatorile Pascale in Romania au facut rezervarile direct la pensiuni si hoteluri si nu prin agentiile de turism. In plus, increderea hotelierilor in turoperatori a scazut din cauza insolventelor din turism din ultimul an, spun acestia. Cei mai multi romani au ales sa-si prelungeasca vacanta cu pana la opt zile, iar cheltuiala medie pentru un sejur de Paste in strainatate nu depaseste 300 de euro de persoana, in timp ce turistii care aleg destinatii din Romania platesc mai putin de 200 de euro de persoana.

”Anul trecut, Pastele a cazut odata cu 1 Mai, deci nu putem face o comparatie fata de anul trecut, ci mai degraba cu anul 2015. Acum tratam sarbatoarea ca pe un weekend prelungit, de doua-trei nopti. Avem cresteri mici de pret In Romania. Estimam ca circa 80-90.000 turisti vor pleca de acasa intr-o destinatie din Romania, iar cheltuielile totale pe cazare si masa in unitatile din Romania nu vor depasi 30 milioane lei”, a declarat prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan.

El afirma ca zona Valea Prahovei este vanduta 90%, dar sigur se vor mai gasi locuri de cazare in ultima clipa.

”Zona de turism rural e cea mai solicitata, pentru ca orasenii vor sa se reintoarca la traditiile romanesti, mai mult de 50-60.000 merg in aceste zone”, spune Raducan.

El precizeaza ca anul acesta foarte putini turisti romani au ales sa calatoareasca in tara prin agentii, cei mai multi merg direct la locatie si platesc direct la hotel si pensiuni.

”Increderea hotelierilor in agentiile de turism a scazut, nu mai fac reduceri, si atunci turistul merge direct la hotel”, adauga oficialul FPTR.

In plus, pana in 1.500 de turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc de Paste.

”Estimam pana in 1.500 de turisti romani pe litoral. Litoralul romanesc nu este in mod desosebit o destinatie de Paste, este doar o alternativa pentru cativa. Anul trecut au fost mai mult, deoarece Pastele a cazut in aceeasi perioada cu minivacanta de 1 Mai”, a declarat pentru News.ro Aurelian Marin, directorul general Paradis - Vacante de Vis, touroperator specializat pe litoralul romanesc.

El afirma ca de regula turistii vor sta pe litoral trei nopti. Costul unui pachet este de 250-300 euro, incluzand cazarea, toate masele si masa festiva de Paste, la un hotel de patru stele.

De asemenea, Bulgaria este cea mai vanduta destinatie externa, unde sunt asteptati 2-3.000 de romani.

”In Bulgaria se duc cei mai multi romani de Paste in afara tarii. Costa circa 250 euro de persoana in medie. De Paste, celor care merg in Romania le este intr-adevar mai usor sa cumpere direct de la pensiuni si hoteluri”, a declarat pentru News.ro presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.

Acesta a precizat ca va merge de sarbatori la Praid, unde pachetul pentru patru nopti pentru sase persoane costa 500 de euro, cazare cu demispensiune.

La randul lor, reprezentantii Christian Tour spun ca majoritatea turistilor care si-au propus sa celebreze Pastele departe de casa sunt familiile cu copii care opteaza pentru vacante all inclusive in destinatii din Bulgaria, Grecia sau Romania.

Sniorii, spre deosebire de anii precedenti, isi indreapta atentia spre pelerinaje sau vacantele de tip senior voyage in Spania, Italia sau Elvetia, beneficiind de oferte speciale si reduceri de extra-sezon in regiuni precum Costa del Sol, Costa Brava, Sicilia sau Toscana.

Romanii care prefera sa petreaca Sarbatorile Pascale in tara aleg, de cele mai multe ori, o vacanta intr-una dintre statiunile balneare sau montane, precum Baile Felix, Baile Herculane, Baile Tusnad, Predeal sau Poiana Brasov. In topul preferintelor romanilor ramane Maramures, unde vor sarbatori in mod traditional, cu masa festiva si obiceiuri de Paste. Cei care aleg hotelurile de lux din statiunile autohtone se vor bucura de acces la SPA si de alte servicii precum masaj, sauna si acces la piscina.

”Cele mai cautate destinatii externe de catre familii sunt cele de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre (cum sunt popularele Nisipurile de Aur sau Albena), urmate de cele din Grecia (Creta si Corfu) sau Tenerife. La fel de cautate sunt Costa del Sol, Tara Bascilor, Napoli-Sorrento, Sicilia, Toscana sau Portugalia pentru programele senior voyage, dar si croazierele pe Marea Mediterana si pelerinajele in Israel”, spun reprezentantii Christian Tour, cel mai mare touroperator din tara.

Ei spun ca, in ultimii doi-trei ani, se remarca un interes semnificativ crescut pentru pachetele de croaziere in perioada de primavara, datorita serviciilor complete incluse in acest tip de pachet turistic.

”Acesta a devenit un produs turistic tot mai accesibil oricarui segment de turisti, avand toate serviciile asigurate: transport cu avionul, cazare, masa tip all inclusive la bord, transferuri de la aeroport pana in port si asistenta turistica in limba romana. Pentru un pachet de croaziera complet tarifele pornesc de la 599 euro de persoana”, adauga oficialii companiei.

