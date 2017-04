Hotelurile si pensiunile din zonele turistice romanesti au pus la dispozitie 136.000 de locuri de Paste, dintre care s-au vandut mai mult de 108.000, ceea ce reprezinta un grad de ocupare de 79%, potrivit datelor de la Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc, citate de News.ro.

Turistii din acest an au platit preturi mai mari cu 2-5% fata de acum doi ani. Pentru vacantele petrecute in tara, turistii au cheltuit circa 33 milioane lei (peste 7 milioane euro), potrivit calculelor FPTR.

"Spre deosebire de anul trecut, cand zilele libere acordate de angajatori cu ocazia sarbatorilor pascale au facut 'punte' cu 1 Mai, in acest an minivacanta de Paste a fost mai degraba un weekend prelungit, de doua-trei nopti. Nu putem vorbi, asadar, de o comparatie a numarului de turisti ajunsi in cei doi ani in statiuni, pentru ca raportul este dezechilibrat", arata patronatul.

Topul destinatiilor preferate de romani, cu ocazia sarbatorilor de Paste

Federatia patronala mentioneaza ca din ce in ce mai putini turisti romani au ales sa calatoreasca in tara prin agentiile de turism, astfel ca cei mai multi au rezervat direct la structura de cazare sau au folosit sisteme de rezervari online.

"Ca si in anii trecuti, pe locul intai in topul preferintele romanilor s-au clasat pensiunile rurale. Pastele la tara a fost cel mai solicitat, pentru ca orasenii, satui de instrainarea provocata de urbanizarea excesiva, incearca sa se reintoarca la traditiile romanesti. Din cele 75.000 de locuri disponibile in pensiuni s-au vandut 65.000", afirma reprezentantii patronatului.

Pe locul doi, dupa zona rurala, se afla statiunile montane, cu cele de pe Valea Prahovei pe primele locuri ca atractivitate. Patronii din turism au pus la dispozitie 30.000 de locuri in cadrul structurilor din zonele rurale, dintre care 22.000 au fost locuri vandute.

In statiunile montane, tariful mediu pentru vacanta de Paste de anul acesta a fost de 340 de lei de persoana pentru o vacanta de trei nopti.

De asemenea, in statiunile balneoclimatice au fost vandute 20.000 de locuri.

Pe litoral s-au vandut doar 900 de locuri, unde tariful mediu pentru un pachet de trei nopti de cazare in camera dubla standard, cu mic dejun inclus, a fost de la 500 lei de persoana.

Alte 400 de locuri s-au vandut in Delta Dunarii.

De asemenea, cele mai cautate destinatii externe de catre familii au fost cele de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre, urmate de cele din Grecia sau Tenerife.