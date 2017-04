Compania Wizz Air a inregistrat un avans de 34% al numarului de pasageri in primele trei luni ale acestui an, fata de primul trimestru al anului trecut, in contextul cresterii gradului de incarcare a avioanelor, potrivit datelor trimise de companie la solicitarea News.ro .

Gradul mediu de incarcare in intreaga retea Wizz Air a crescut cu mai mult de 7,4 puncte procentuale pentru aceeasi perioada, potrivit reprezentantilor companiei.

”Wizz Air a transportat cu peste 370.000 de pasageri mai mult in primele trei luni din 2017, in comparatie cu aceeasi perioada din 2016, ceea ce reprezinta o crestere cu 34%. In acelasi timp, gradul mediu de incarcare in intreaga retea Wizz Air a crescut cu mai mult de 7,4 procente pentru aceeasi perioada, de la 85,4% (in 2016) la 92,8% (in 2017)”, a transmis Wizz Air.

De asemenea, compania a adaugat doua noi aeronave flotei din Romania si a inceput sa opereze 13 noi zboruri de pe aeroporturile din Cluj-Napoca, Craiova, Suceava si Bucuresti, potrivit reprezentantilor liniei aeriene.

In prima parte a anului, Wizz Air a ajuns la un numar de 100.000 de pasageri transportati pe ruta interna Bucuresti - Cluj-Napoca. Compania administreaza o flota de 21 de aeronave Airbus A320.

Wizz Air a fost in 2016 liderul pietei de transport aerian, in functie de numarul de pasageri, cu 5,5 milioane de pasageri. Ea a fost urmata, in ordine, de Blue Air, Tarom si Ryanair.

