Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, sustine ca sunt multe lucruri de facut in industrie, insa cel mai important lucru este Legea Turismului, care va fi gata la 1 iulie 2017 si va intra in vigoare la inceputul anului viitor. In plus, ministrul estimeaza ca Turismul va reprezenta 3% din PIB in urmatorii ani.

"Incepand cu 2001-2002 nu s-a mai facut nimic sau s-a uitat. Este un dezavantaj pentru ca meregem pe o legislatie de aproximativ 13 ani. Sunt multe lucruri de facut ina ceasta dindustrie, dar in primul rand trebuie pus la punct temeiul legal", a declarat Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, la Conferinta Nationala a Industriei Ospitalitatii.

Ministrul a garantat astfel ca Legea Turismului va fi finalizata pana la 1 iulie 2017 si ca va intra in vigoare la 1 ianuarie 2018.

"Acum exista o lege a parteriatului public-privat. Avem o promovare locala si avem o promovare nationala. Noi trebuie sa facem o reglementare unitara in ce priveste cheltuirea sumelor (pentru promovare), care nu sunt mici. Dar noi nu avem la momentul actual o lege care sa puna lucrurile la punct", a mai spus Ministrul Turismului.

Mircea Dobre sustine ca sunt numeroase probleme in industrie, astfel ca pe langa lipsa unei legi a turismului, exista "entitati" care nu sunt inregistrate si nu sunt fiscalizate. Insa, totodata, ministrul se arata optimist in privinta industriei si estimeaza o dublare a acesteia. "Eu zic ca in 3-4 ani turismul va fi 3% din PIB", a completat ministrul Turismului.

Prezent la eveniment, antreprenorul Dragos Anastasiu, proprietarul Eurolines, subliniaza ca Legea Turismului trebuie sa ai aiba un scop si sa rezolve problemele de baza din industrie.

"Daca in 10 ani nu am facut-o, trebuie sa te intrebi daca avem nevoie de ea. E adevarat ca noi am crescut, dar nu ne-am dezvoltat. Lucrurile se intampla, dar se intampla haotic. Eu demult as fi infiintat un minister al imaginii si promovarii. Degeaba facem promovare daca imaginea Romaniei este proasta.

Daca nu se va face parteneriat public-privat, legea nu isi va atinge scopul. Dar fara promovare in parterneriat public privat nu vom reusi sa facem mare lucru si nici fara educatie", a declarat Dragos Anastasiu.

De asemenea, Florin Jianu, fost ministru al IMM-urilor, sustine existenta unui parteneriat public-privat. "Statul nu va performa in niciun fel daca nu va introduce un parteneritat public-privat. Sunt foarte multe institutii ale statului care ne costa pe noi ca intreprinzatori si care nu performeaza. Ai senzatia ca sunt doua drumuri paralele, ceea se discuta in mediul privat nu se regaseste in mediul public", spune presedintele CNIPMMR.

Sursa foto: BelkaG/Shutterstock.com