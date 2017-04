Noul presedinte al Asociatiei Litoral-Delta Dunarii este Cristian Barhalescu, dupa ce Corina Martin a renuntat sa mai candideze pentru inca un mandat, dupa zece ani in fruntea asociatiei. Barhalescu a fost secretar de stat in Ministerul Turismului si manager al unei agentii de turism.

Corina Martin va ramane in cadrul Asociatiei Litoral – Delta Dunarii in calitate de vicepresedinte, fiind propusa de catre Consiliul Judetean Constanta pentru aceasta functie, potrivit News.ro.

“Am primit propunerea din partea Consiliului Judetean Constanta sa reprezint aceasta institutie in asociatie in functia de vicepresedinte si am acceptat-o”, a spus Corina Martin.

Ea a spus ca si-a dorit ca sectorul privat sa conduca asociatiile de promovare, iar in continuare ANAT va detine functia de presedinte la Asociatia Litoral – Delta Dunarii.

“Nu am abdicat de la principiul pe care am construit asociatia si pentru care am luptat in toate celelalte asociatii de Promovare pentru care am pus temelie in tara si anume ca sectorul privat sa conduca aceste asociatii si nu structurile publice. Ma bucur ca membrii nostri au inteles solicitarea mea ferma si au acceptat ca, si pentru urmatorii ani, reprezentantii sectorului privat, deci ANAT sa continue pozitia de presedinte”, a explicat Corina Martin.

Ea a mai spus ca doreste sa se implice mai mult la nivel national in calitate de presedinte al Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica – FAPT, functie pe care o va detine in continuare, dar va ramane alaturi de noua conducere a Asociatiei Litoral- Delta Dunarii.

Cristian Barhalescu este managerul unei agentii de turism si al unei societati care se ocupa cu transportul pasagerilor catre si de la aeroport. In anul 2012, timp de cateva luni, el a fost secretar de stat in Ministerul Turismului.

Corina Martin a condus Asociatia Litoral – Delta Dunarii din 2007, de la infiintarea acesteia.

Asociatia este o structura tripartita, care include autoritati locale, asociatii patronale, companii reprezentand initiative private si ONG-uri, care a organizat diverse evenimente pe litoral, in special in statiunea Mamaia.

Conducerea asociatiei este asigurata de Patronatul ANAT, iar vicepresedinti sunt Primaria Constanta, Consiliul Judetean Constanta, Consiliul Judetean Tulcea si Asociatia Patronatului in Turismul din Delta Dunarii.

Sursa foto: Agerpres Foto