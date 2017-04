Aproximativ 1000 de romani s-au aflat printre cei 23.149 de persoane pe care Momondo i-a chestionat cu privire la obiceiurile lor de calatorie.

„Londra ramane cea mai cautata destinatie printre romani, fiind una dintre marile capitale pe care numerosi conationali o aleg pentru a studia si lucra, dincolo de a petrece vacanta, iar aceasta familiaritate o transforma cu atat mai mult intr-o destinatie de calatorie binevenita in orice moment din an. Cu toate acestea, 2017 face loc unei destinatii la un continent departare: Marrakech. Cu o crestere de 346% in cautarile efectuate anul acesta comparativ cu 2016, orasul din inima Marocului pare sa fi trezit interesul mai multor romani. Marrakech este, fara doar si poate, o destinatie pe care putini dintre noi ar putea rezista sa n-o descopere”, declara Mircea Giurca, purtator de cuvant la Momondo.ro.

Romanii si calatoriile: cat de mult conteaza pentru ei o vacanta

27% dintre romani prefera sa cheltuie banii pe calatorii

62% prefera sa se cazeze la hotel pe durata vacantei

pretul este factorul determinant pentru mai mult de jumatate dintre romani atunci cand vine vorba de rezervarea zborului (50%) si de alegerea hotelului (54%)

pentru 44% dintre romani numarul de stele influenteaza in mare si foarte mare masura alegerea cazarii pentru vacanta

durata medie de vacanta este de 3 zile

hotelurile din tara sunt rezervate cu 21 de zile inainte, in timp ce hotelurile din strainatate sunt rezervate cu 60 de zile inainte de sosire

52% dintre romani posteaza fotografii din vacanta in social media

cazarea este partea la care majoritatea prefera sa faca economii atunci cand vine vorba de vacanta (42%), in timp ce mai putini sunt dispusi sa economiseasca bani la vizite turistice si excursii (26%);

Momondo cauta printre peste 700 de site-uri de calatorii, scanand in timp real internetul pentru a compara oferte cu privire la zboruri, hoteluri sau inchirieri auto pentru a gasi cele mai bune preturi. Momondo are birourile in Copenhaga si este prezent pe 35 de piete internationale.

Sursa foto: Pixabay.com