Agentiile de turism Globe 365 si Free Spirit lanseaza proiectul ” Transilvania Train ”, un concept unic de calatorie cu trenul in Romania, care costa de la 650 euro de persoana. Iata ce primesc turistii de acesti bani.

Proiectul se va desfasura in perioada 31 august-3 septembrie 2017, intr-un tren inchiriat de la CFR Calatori si special amenajat, cu cinci vagoane de tip bar-bistro pentru aproximativ 200 de persoane. Trenul va pleca de la Brasov pe traseul Sighisoara-Medias-Alba Iulia-Sebes-Sibiu-Fagaras.

Calatoria de 4 zile prin Transilvania costa 650 euro de persoana (pachetul Confort) sau 780 de euro de persoana (pachetul Premium). Pachetele includ: transport cu trenul si autocar, respectiv microbuz pe tot parcursul celor 4 zile; 3 nopti de cazare cu mic dejun inclus in hoteluri de 3 stele (pachetul Confort) sau de 4 stele (pachetul Premium); pranz si cina conform programului, 2 workshop-uri la alegere in ziua 2 si workshop-ul gastronomic in ziua 3, intrarile la obiectivele turistice, bauturile si gustarile din tren, precum si toate activitatile din tren sau din orasele de debarcare.

Timp de patru zile, participantii vor strabate regiuni cu incarcatura culturala si istorica in Transilvania, vor participa la activitati recreative si culturale precum work-shop-uri de tiglarie, dulgherie sau fierarie traditionala, arhitectura saseasca, vor vizita biserici si cetati medievale fortificate si se vor bucura de degustari de vin, pranzuri campenesti si cine traditionale in aer liber. Nu vor lipsi nici evenimente exclusiviste si rare, cum ar fi concert de muzica clasica la Sibiu si concert de orga intr-o biserica fortificata. Programul va include si o excursie in zona Haferland sau ”Tara Ovazului”, o regiune ce cuprinde satele Viscri, Saschiz, Crit, Cloasterf si Mesendorf.

Prima editie a programului turistic ”Transilvania Train” este organizata prin parteneriatul cu CFR Calatori, iar trenul ce va fi constant la dispozitia grupului cuprinde cinci vagoane de tip bar-bistro. O echipa de treizeci de oameni va asista in permanenta participantii, de la ghizi locali, insotitori de tren si fotografi, pana la somelieri.

Sursa foto: Zoom Team/Shutterstock.com