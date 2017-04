Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va mai deschide pana la sfarsitul anului inca sase agentii proprii si in franciza, urmand sa ajunga la 45 de locatii, a declarat proprietarul agentiei de turism, Alin Burcea. Compania estimeaza totodata pentru acest an afaceri totale de 50 de milioane de euro, in crestere cu aproape 14%, de la 44 de milioane de euro in 2016.

"Acum pregatim franciza pentru Sf. Gheorghe. Mai dorim franciza la Arad si agentii proprii la Bacau si Focsani in acest an. Dorim, de asemenea, sa mai deschidem alte doua francize in Bucuresti. Deci sase agentii vor mai fi deschise, sa ajungem pana la sfarsitul anului cu 45 de agentii, atat proprii cat si in franciza", a afirmat Alin Burcea, care este si presedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), potrivit News.ro.

El a aratat ca investitia intr-o agentie proprie nu depaseste 15.000 de euro. In acest an, Paralela 45 a deschis o agentie in franciza in Bucuresti, una in Zalau si o agentie proprie la Brasov, a doua din acest oras. Burcea spune ca impactul agentiilor noi este de 500.000 euro in afacerile din acest an.

"Estimarea pentru 2017 e ca vom ajunge la 50 de milioane de euro, de la 44 de milioane de euro in 2016. Cresterea s-ar datora majorarii vanzarilor, a crescut si piata, dar si ca urmare a masurilor pe care le-am luat. De exemplu, am inlocuit Antalya, am venit cu multe destinatii noi pe piata, cu plecari din Cluj, Iasi, Bucuresti, catre Spania, mai ales, Costa Brava, Costa Blanca, Gran Canaria", puncteaza Alin Burcea.

Oficialul touroperatorului precizeaza ca numarul de turisti romani care au ales Antalya a scazut de la 100.000 in anul 2015 la 80.000 de turisti. Paralela 45 propune insa locatii din Portugalia, Spania si Croatia ca alternative la destinatiile din Turcia. Burcea preconizeaza totodata ca vanzarile pentru litoralul romanesc si cel din Bulgaria vor inregistra cresteri de 25-30% in acest an. In ceea ce priveste turismul individual, cel mai bine reprezentata este Bulgaria, urmata de Grecia si Croatia.

Legat de sejururile din aceasta vara, compania are 45 de plecari saptamanale din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi in 26 de destinatii din Grecia (Creta, Rhodos, Corfu, Zakynthos, Santorini, Mykonos, Kos), Spania (Tenerife, Mallorca, Costa Brava, Costa Blanca, Costa del Sol), Turcia (Antalya, Bodrum), Portugalia (Algarve, Cascais&Estoril), Croatia (Split), Italia (Sardinia, Sicilia, Sorento, Rimini, Ischia) si Cipru (Larnaca). Zborurile sunt operate cu Tarom, Blue Air si Wizz Air.