Peste 40.000 de turisti se afla pe litoral in minivacanta de 1 Mai. Cei mai multi turisti au ales statiunile Mamaia si Vama Veche. Mai multe evenimente au loc in statiunile de la malul marii, printre care un festival de muzica electronica, unul de gastronomie, concerte sau drifturi.

“Nu avem cifre oficiale, am facut estimari si peste 40.000 de turisti se afla pe litoral, cea mai mare parte, probabil in jur de 30.000, in Mamaia, aceasta fiind statiunea care si de aceasta data a atras cel mai mult atentia. Evenimentele atrag atentia si promovarea. Acolo unde nu se intampla nimic nu se putem astepta sa se intample, iar acolo unde organizam evenimente, le finantam, le promovam cu mult timp inainte, astazi putem sa culegem rezultatele. Se vede cu ochiul liber acest lucru”, a declarat Corina Martin, vicepresedintele Asociatiei Litoral – Delta Dunarii, Corina Martin, pentru News.ro.

Mii de turisti straini se afla pe litoralul romanesc

Ea a mentionat ca foarte multi turisti se afla in aceasta perioada in Mamaia, atrasi de festivalul de muzica electronica din nordul statiunii.

“Sunt foarte multi turisti straini in statiune. Mii de turisti straini au venit pentru festivalul de muzica electronica, de aceea am integrat si am promovat si acest festival deoarece mi se pare ca este o ocazie excelenta pentru a atrage turisti vest-europeni pe litoralul romanesc, la inceput de sezon si la urmatoarele evenimente din timpul verii”, a explicat vicepresedintele Asociatiei Litoral- Delta Dunarii.

Corina Martin a mai spus ca in aceasta perioada se afla in vizita si turoperatori din Israel, intentionand ca Mamaia sa fie promovata acolo ca o destinatie de party si clubbing, in randul turistilor tineri.

“Avem un fel de inspectie din partea turoperatorilor israelieni, care opereaza charterul Tel Aviv - Constanta. Ei au venit cu reprezentanti ai unor organizatii de tineri, foarte tineri, din Israel. Pana acum nu am avut acest segment, ci mai mult familii si familii cu copii, acum vrem sa deschidem pe piata Israelului Mamaia ca produs unic de party, de night clubbing, un produs special si unic pentru turistii din Israel”, a mai spus Corina Martin.

Ea a mentionat ca si in Vama Veche se afla un numar mare de turisti in aceasta minivacanta.

Corina Martin a spus ca isi propune cu agentia de turism pe care o conduce sa includa o excursie de o zi sau de o jumatate de zi in Vama Veche pentru turistii care se cazeaza in Mamaia, Navodari sau chiar pentru cei care vin in Eforie la SPA.

Diverse evenimente au fost organizate pe litoral, in special in Mamaia, in minivacanta de 1 Mai, printre acestea aflandu-se un festival de muzica electronica, un festival de gastronomie, concerte sau drifturi.

Sursa foto: Nopti de Vama