Datele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) arata ca pe litoral, unde 70-80% din hoteluri au fost deschise de 1 Mai, gradul de ocupare a fost de 100% in Mamaia si Vama Veche, urmate la mare distanta de Neptun si Mangalia, pachetele de vacanta fiind cumparate intr-o proportie covarsitoare inca din momentul lansarii.

Cati turisti au petrecut 1 Mai pe litoral

Vanzarile pentru vacanta de 1 Mai au fost mai mari cu 12% fata de anul trecut. 42% dintre turistii care au ales Romania pentru vacanta de 1 Mai au cumparat pachete pentru litoralul romanesc. Per ansamblu, prin agentiile de turism si individual, litoralul a atras peste 40.000 de persoane cu aceasta ocazie.

Pe segmentul balneo, statiunea Baile Felix a inregistrat cei mai multi turisti, urmata de Calimanesti-Caciulata si de Sovata, iar pe Valea Prahovei gradul de ocupare a fost de 75-80%, turistii preferand statiunile Sinaia si Busteni.

Peste 10.000 de turisti au ales statiunile bulgaresti, cele balneare din Ungaria sau capitalele europene, pentru vacante de trei-patru zile, cu o valoare cuprinsa intre 120 si 500 de euro/persoana, si Antalya, Dubai sau Sharm El Sheikh, pentru o saptamana, incepand de la 490 de euro/persoana.

“Mai multe evenimente organizate in acest an pe litoral au atras turistii pentru vacanta de 1 Mai, fie ca a fost vorba de festivaluri de muzica, concerte sau expozitii de masini, si nu hotelierii. Gradul de ocupate a fost de 100% in Mamaia datorita evenimentelor gandite de Asociatia Litoral-Delta Dunarii, condusa de ANAT, si de FAPT, condusa tot de ANAT. Oricat de bun ar fi un hotel, fara promovarea asociatiilor si fara vanzarile agentiilor de turism, turistii nu vin in numar mare”, declara Alin Burcea, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism.

Litoralul romanesc este principala destinatie si pentru vacanta de vara, datele ANAT la final de Early Booking aratand un numar ridicat de rezervari. Per ansamblu, cresterea vanzarii de vacante in Romania si in strainatate, in perioada de Early Booking, este de 30% fata de perioada similara a anului trecut.

Premiera sezonului 2017: zboruri directe catre litoral

Pentru vacanta pe litoral, in premiera anul acesta, turistii din tara au zboruri directe la Constanta incluse in pachetele lor de vacanta.

“Multe dintre pachetele pentru Romania au fost cumparate in perioada de Early Booking cu vouchere de vacanta. Anul acesta ne asteptam ca suma sa fie cu mult mai mare, in jur de 400 de milioane de euro, fata de 10 milioane de euro, anul trecut, daca bugetarii vor primi si ei, de la 1 iulie, vouchere in valoare de 1.450 de lei de persoana. In consecinta, turismul intern ar putea sa inregistreze o crestere de cel putin 20% in acest an”, declara dr. Alin Burcea, presedintele ANAT.

In perioada de Early Booking, cele mai multe rezervari pentru vacante externe s-au facut pentru Spania, Grecia, Turcia, Bulgaria, Italia si Portugalia, pentru care romanii au la dispozitie curse charter si de linie din Bucuresti, Cluj-Napoca, Arad, Timisoara, Iasi, Suceava, Oradea. Noutatile sezonului sunt Gran Canaria, Kos si Ischia.

ANAT este asociatia patronala a agentiilor de turism din Romania, carora le reprezinta interesele profesionale la nivel national, european si international. Asociatia are ca membri activi 500 de agentii de turism, cele mai importante din tara, care cumuleaza peste 80% din vanzarile pachetelor de turism si calatorie, estimate la aproape un miliard de euro anual si care au impreuna peste 4.600 de angajati. Industria turismului in Romania are peste 120.000 de angajati si contribuie la economia nationala cu aproape 2% din PIB.

Sursa foto: oneinchpunch/Shutterstock.com