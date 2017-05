In jur de 94.000 de turisti au ajuns anul acesta, in minivacanta de 1 Mai, in diverse statiuni din tara, unde au cheltuit aproximativ 3,5 milioane de euro, cu aproape un milion de euro mai putin decat in anul 2015, cand de ziua internationala a muncii au plecat in vacante 99.000 de turisti, potrivit unui studiu al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

Vedeta acestei minivacante a fost zona rurala, pensiunile reusind sa atraga peste 40.000 de turisti. Cele mai cautate zone au fost Bran, Bucovina si Maramures. In zona rurala, cazarea a costat intre 40-300 lei de persoana.

Litoralul romanesc a fost si el la mare cautare in acest an. Deschiderea oficiala si legala a sezonului s-a transformat intr-o traditie care ii determina an de an pe romani sa ajunga la mare de 1 Mai. Nu putem face insa o comparatie cu anul 2016, pentru ca atunci am avut o vacanta prelungita, Pastele fiind legat de 1 Mai.

Cei mai multi turisti care si-au petrecut minivacanta de 1 mai la malul marii au fost tineri. Acestia au preferat Mamaia, datorita posibilitatilor variate de distractie, iar cluburile si barurile au fost principalele atractii. Alaturi de Mamaia, si statiunea Vama Veche s-a aflat in preferintele tinerilor.

Fata de anul 2015, am constat ca au fost cu 40% mai putine locuri de cazare ofertate, in ciuda faptului ca au aparut unitati noi de cazare. In Mamaia, gradul de ocupare al hotelurilor deschise a fost de aproximativ 90%, vanzandu-se astfel, 14.000 de locuri din totalul de 23.000 de locuri clasificate.

Din pacate, in sudul litoralului, turistii n-au coborat in statiuni, acestia au preferat sa mearga direct in Vama Veche, care a fost celalalt pol al distractiei de 1 Mai. In Vama Veche sunt 2.500 de locuri clasificate si probabil mai exista inca 1.500 neclasificate.

Din datele puse la dispozitie de hotelieri, anul acesta, de 1 Mai, au venit pe litoral in jur de 20.000 de turisti, si cand spunem asta ne referim la cei care au cumparat cel putin o noapte de cazare. Un numar mult mai mare decat cel al turistilor a fost reprezentat de vizitatori, in general locuitorii oraselor de la malul marii, care au venit pentru o zi in statiuni, fara sa innopteze intr-o structura de cazare. Diferenta dintre cei 20.000 de turisti si cifrele exagerate de 40.000 sau chiar 70.000 vehiculate in mass-media, o reprezinta vizitatorii.

Pe litoral, tarifele au pornit de la 30 lei pentru o noapte de cazare pana la 250-300 lei pe noapte.

Chiar daca la munte s-au anuntat precipitatii, 18.000 de romani si-au rezervat o vacanta intr-unul din hotelurile din statiunile montane, unde au cheltuit doar pe cazare aproximativ 3,25 milioane de lei in sejurul de 2-3 zile. La munte, cazarea a costat intre 80-500 lei de persoana.

Statiunile balneare au fost si ele solicitate in aceasta perioada. Astfel, 15.000 de romani au ales sa-si faca vacanta la bai, unde au putut beneficia de programe speciale de tratament si relaxare. La Baile Felix, trei nopti de cazare cu mic dejun, la hotel de patru stele cu Spa, costa 600 lei.

Mult mai putini romani s-au orientat spre Delta Dunarii. Este vorba despre 1.000 de persoane, in special pescari pasionati si turisti dornici de inedit. In ceea ce priveste tarifele, in Delta Dunarii, de exemplu, trei nopti de cazare la un hotel de trei stele, cu mic dejun, costa 500 de lei de persoana.

De asemenea, cateva mii de romani au mers in Bulgaria, atrasi de conditiile oferite, iar acolo hotelurile au fost deschise mai devreme decat pe litoralul romanesc, deoarece a permis vremea. Multe hoteluri din Bulgaria au facut reduceri de pana 25% pentru cazarile de minimum trei nopti, au piscine, iar statiunile au fost pregatite sa primeasca turisti. In Bulgaria, pachetul de trei nopti la trei stele cu mic dejun, transport cu autocarul, a costat intre 150 si 300 de euro.

Romanii care au ales sa mearga de 1 Mai in city break-uri din diverse capitale europene, au platit mai mult de 200 de euro de persoana. La Praga, pachetul porneste de la 199 euro, pentru trei nopti de cazare la un hotel de trei stele, cu mic dejun si transport cu avionul. Acelasi pachet pentru Roma costa 252 euro de persoana, in timp ce pentru Paris depaseste 340 euro. In Barcelona, aceleasi servicii, dar la un hotel de patru stele, costa 350 euro. O vacanta de sapte nopti in Sicilia, Napoli sau Toscana, cu demipensiune la hotel de patru stele, si transport cu avionul, costa 295 euro de persoana.

