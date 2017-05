Alitalia a declansat procedurile de faliment pentru a doua oara in ultimii 10 ani, dupa ce angajatii au respins reducerile de personal si alte concesii legate de un plan de reorganizare in valoare de 2 miliarde de euro destinat salvarii operatorului aerian italian, relateaza Bloomberg.

Potrivit legislatiei italiene, guvernul trebuie sa puna la dispozitia companiei Alitalia fondurile necesare continuarii operatiunilor si va numi reprezentanti care sa redreseze compania sau sa o lichideze, scrie News.ro.

”Prin aceasta decizie, board-ul Alitalia a recunoscut situatia economica si financiara grava a companiei”, se arata in comunicatului companiei.

Administratorii vor prelua conducerea Alitalia si vor prezenta o noua strategie care ar putea include vanzari de active, restrangerea operatiunilor si a personalului, pentru a face viabila compania in decurs de doi ani. Daca redresarea nu va fi posibila, administratorii ar putea dispune lichidarea.

Alitalia, ai carei actionari principali includ Etihad Airways din Abu-Dhabi si banci italiene, a anuntat saptamana trecuta ca a epuizat toate optiunile pentru a ramane solvabila, dupa ce angajatii au respins planul de recapitalizare care implica desfiintarea a 1.600 de locuri de munca.

Alitalia, care are 12.500 de angajati, a avut probleme dupa falimentul precedent, din 2008.

Ministrul italian de Finante, Pier Carlo Padoan, a declarat saptamana trecuta ca guvernul nu va mai investi bani in operatorul aerian. Alitalia este o companie privata, iar soarta sa este ”in mainile actionarilor si conducerii”, a spus Padoan parlamentarilor, saptamana trecuta.

Lipsa de performanta a companiei a redus importanta Alitalia pentru economia italiana si industria aviatica. Cota Alitalia pe piata italiana a scazut de la 23% in 2007 la 18% in 2015, potrivit analistilor de la Bicocca University.

Ryanair Holdings, cel mai mare operator low-cost din Europa, este in prezent pe primul loc in Italia, cu o cota de 23%, fata de 12% acum 10 ani.

Alitalia a inregistrat pierderi nete de 199 de milioane de euro in 2015, ultimul an cand a publicat date financiare. Compania a pierdut aproape 3 miliarde de euro de cand a iesit din faliment in 2009.

Administratorii speciali vor avea la dispozitie 180 de zile pentru a veni cu un nou plan, fiind posibil ca termenul sa fie prelungit cu 90 de zile. Procedura, destinata companiilor insolvente mari, are rolul sa le protejeze activele si angajatii, in perioada reorganizarii.

Sursa foto: Mindauga Dulinska | Dreamstime.com