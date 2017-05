Potrivit Primariei Capitalei, in urma semnalelor publice privind asemanarea foarte mare dintre logo-ul declarat castigator al concursului si unul dintre logo-urile orasului Taipei, organizatorii au luat decizia descalificarii lucrarii prezentate de Narcis Teodor Lupou, potrivit News.ro.

“Facem precizarea ca toti participantii la concurs au declarat pe propria raspundere ca lucrarile prezentate sunt originale”, arata municipalitatea.

Juriul va desemna in perioada imediat urmatoare un alt castigator, varianta prevazuta de Regulamentul concursului.

“Regretam situatia creata si, chiar in varianta foarte probabila ca nu este vorba de un plagiat, Bucurestiul nu poate avea un logo reprezentativ atat de asemanator cu al altui oras. La finalul concursului, vom publica toate lucrarile inscrise in concurs si validate de secretariatul tehnic”, a precizat municipalitatea.

Un timisorean a castigat concursul pentru realizarea unui logo al Bucurestiului

Primaria Capitalei anunta, miercuri, ca Narcis Teodor Lupou, un designer din Timisoara, in varsta de 32 de ani, a castigat concursul pentru realizarea unui logo reprezentativ al Bucurestiului, premiul care ii va fi acordat acestuia fiind in valoare de 50.000 de lei brut, suma ce reprezinta cesionarea exclusiva a drepturilor de utilizare a lucrarii.

Castigatorul concursului a aratat ca logo-ul a fost creat tinand cont de anumite simboluri culturale reprezentantive pentru Bucuresti.

"Am avut ca nuclee inspirationale mostenirea arhitectonica autentica a Capitalei si valentele pozitive generate de rezonanta etimologica a numelui orasului Bucuresti. Alaturarea celor patru elemente identice ca forma, dar diferite ca pozitionare, subliniaza ideea de epicentru al natiunii catre care converge Capitala”, a spus Narcis Teodor Lupou.

In concursul organizat de Primaria Capitalei s-au inscris 230 de persoane, 204 inscrieri fiind validate si punctate de juriu in functie de cinci criterii: relevanta pentru tema concursului, design atractiv, originalitate (imbinarea elementelor care imbina traditia istorica a Bucurestiului cu tendintele actuale), functionalitate (vizibilitate si lizibilitate, sa fie usor recognoscibil, sa poata fi imprimat si pe suprafete mici fara sa se piarda detalii esentiale) si adaptabilitate (sa permita declinarea ulterioara a unor branduri sectoriale).

Juriul a fost format din primarul Capitalei, Gabriela Firea, profesor Mircia Dumitrescu, membru corespondent al Academiei Romane, sectia de Arte, Arhitectura si Audiovizual, Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului Bucuresti, Anca Boeriu, lector la departamentul Grafica al UNARTE, dr. Vladimir Nicula, lector la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, Ioana Ciocan, vicepresedinte Uniunea Artistilor Plastici, Dochita Zenoveiov, brand innovator, "INOVEO”, Bogdan Naumovici, managing partner "23 Communication Ideas”, Corina Vintan, managing partner "Links Associates” si Mirel Palada, sociolog.

Concursul s-a derulat in perioada 20 martie - 20 aprilie 2017 si a fost organizat de Primaria Capitalei, dupa ce consilierii au aprobat, in sedinta CGMB din 28 februarie, proiectul de hotarare in acest sens.

Dupa ce municipalitatea a anuntat castigatorul concursului, deputatul PNL Ovidiu Raetchi a scris, pe Facebook, ca sunt informatiile aparute in presa potrivit carora designul noului logo al Capitalei este inspirat din cel al Primariei New Taipei, din Taiwan, afirmand ca, in aceste conditii, concursul ar trebui anulat.

"Dupa toate dovezile, noul logo al Bucurestiului pare un plagiat. In aceste conditii, concursul Primariei ar trebui anulat. Fiecare leu cheltuit pentru aceasta farsa ar trebui sa revina la buget. Mai mult, ar trebui sa intelegem cum s-au putut irosi atatia bani fara ca organizatorii sa detecteze un foarte probabil plagiat care a fost descoperit de public in cateva minute. Orasul Bucuresti a pierdut din nou timp si resurse pretioase pentru un nimic de PR", a scris deputatul

Sursa foto: Shutterstock/Alexandru Nika