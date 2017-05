Piesele din Muzeul Kitsch-ului sunt impartite pe sapte categorii: Dracula, Religie, Comunism, Design interior, Gypsy, Modern si Make your own kitsch, scrie News.ro.

Icoanele-veioza, cotidianul Dracula din anii 2001-2002, bibelourile iepuri si catei, carpetele cu Rapirea din Serai, interiorul de apartament din comunism, Mona Lisa cusuta pe goblen sau veveritele impaiate si sticlele de parfum care se puneau in vitrine constituie ”patrimoniul” noului muzeu de tip boutique.

Dracula este cel mai mare kitsch

In Muzeul Kitsch-ului, vizitatorul nu se poate plictisi. ”Nimic nu este mai vulgar decat kitsch-ul sofisticat”, este mesajul de intampinare. O statuie a lui David cu dolarul de gat intampina de asemenea musafirul avid de cunoastere. Oricine isi va regasi un obiect care i-a apartinut sau pe care inca il are acasa.

”Dracula este cel mai mare kitsch, pentru ca brand-ul lui s-a folosit inconsistent si haotic. Intre Vlad Tepes si Dracula nu este nicio legatura”, considera proprietarul Muzeului, Cristian Lica, cel care a realizat colectia de-a lungul unor ani buni cu ajutorul consignatiilor, targurilor de profil si altor colectionari si imbogatita recent cu numeroase artefacte. A inceput sa adune piese din cadourile primite. Veioza-racheta cu bule este printre primele obiecte din patrimoniul muzeului.

Mai multe exemplare ale cotidianului Dracula au fost expuse pe un panou in sectiunea dedicata ”paranormalului”. ”Monstrul din Lacul Cernica”, ”Iesirea din trup”, Vreti sa deveniti miliardar”, Blestemul soselei din Podari”, ”Cutremurul vine in 2001” si ”O carte se muta singura in biblioteca”, titlu in stilul Rodicai Ojog-Brasoveanu, scriitoarea de romane politiste, sunt doar cateva dintre titlurile de deschidere din diferite numere. ”Era un OTV in print”, spune Cristian Lica. Dupa celebrele anunturi, ziarul si-a incetat aparitia.

Noua destinatie bucuresteana include aproximativ 200 de exponate.

Fotografii cu oamenii vii pictati in biserici

Zona de kitsch religios este bine reprezentata. ”Exista foarte multe elemente de tip religios: cruciulite cu beculete, icoane 3D, mi se pare ca si vesmantul preotesc este un kitsch, avand in vedere ca Iisus Christos nu a promovat niciodata bogatia materiala, din contra, si opulenta vestmintelor ni se pare kitschioasa in raport cu mesajul pe care ar trebui sa-l transmita”, a declarat Cristian Lica pentru News.ro.

Fotografii cu oamenii vii pictati in biserici, ”ceea ce e nefiresc”, dupa cum spune colectionarul, cu arhitectura religioasa, dar si print-uri din site-uri care promoveaza spovedania online, preoti care au binecuvantat sex-shop-uri si alte ”lucruri”.

”Kitsch-ul meu preferat este cruciulita lui Iisus Christos cu termometru. Am avut una singura care s-a distrus si sunt in cautarea unui alt obiect. Cred ca acesta comunica un soi de aclimatizare spirituala si calorica, in acelasi timp”, spune Cristian Lica.

Intr-o fotografie, Ceausescu este cu celebrul sceptru, caruia colectionarul i-a alaturat ”o telegrama a lui Salvador Dali, de felicitare, pe care ziarele noastre au publicat-o a doua zi, nesesizand ironia. Avem tot felul de insemne comuniste, pestii de televizor”.

Organizatorii au reprodus si design-ul de interior din comunism.

Portelanuri, vitrine, animale impaiate (stiuca, veverite), carpete, goblenuri, toata colectia de Almanah Scanteia, jocul ”Turism”, o copie nefericita dupa Monopoly, care se vindea in librariile din Romania in anii 80. Flori de plastic, fructe de plastic si un panou numit ”Limbaj de lemn”. ”Propunem un exercitiu: pe patru coloane, se poate citi orice fraza cu continuare pe oricare alta coloana. De fapt, nu comunica nimic, dar are sens. Acelasi limbaj se practica si azi”, afirma Cristian Lica.

Cateva planse din anii 1977, de pe care multi au invatat. ”Cam asa arata educatia noastra, cu agentul de circulatie, sa ne ajutam fratele mai mare, cu muncitorii care cara dulapul. Ne pregateau pentru Epoca de Aur. Nu toate sunt 100% kitschioase, dar mi s-au parut de prost gust”, explica proprietarul.

Accesorii gipsy

Din aur. La aceasta categorie, cultura roma este bogata. Colectionarul a adunat aici vrajitoarele si varianta online a site-urilor prin care se obtin vraji. A fost facuta o selectie de manele. Vizitatorul va putea asculta la casti cateva hit-uri celebre, de la Nicolae Guta la Florin Salam si toti cei care au urmat. Cantecele sunt subtitrate in engleza. ”Niciodata nu vom sti daca am facut cea mai buna selectie”, se confeseaza Lica.

Privitorul ”va fi incantat” si cu o colectie de bibelouri care impodobesc palatele binecunoscute. ”Cultura gipsy este kitsch-oasa doar pentru noi suntem majoritari in Romania. Pentru orice vestic, oricare oras indian poate fi considerat kitschios. Nu este deloc agresiv sau ofensator din partea noastra sa-i expunem aici, pentru ca admitem ca sunt o alta cultura si trebuie respectata manifestarea lor. Arhitectura tiganeasca in satele romanesti insa este foarte ciudata”.

Kitsch-ul modern: de la ritualurile de nunta, Dacia ”preparata” in tot felul de moduri, dar si un kitsch ceva mai subtil, o fotografie care surprinde ”aplauzele la aterizarea pe pista”, specific doar la romani.

Kitsch-ul politic nu este reprezentat. ”Am preferat sa ne autocenzuram, sa nu avem probleme cu nimeni”, marturiseste directorul.

Tot aici este expusa o colectie a revistei Plai cu boi, pe sarma. ”S-a vrut de la bun inceput o autoironie, dar este totusi un kitsch, unul asumat”.

Pitipoanca si cocalarul, bradul de plastic, sacosa de rafie

Pitipoanca si cocalarul, semineul electric, bradul de plastic, sacosa de rafie, precum si cea cu patura, reproduceri de proasta calitate, o Mona Lisa semnata L. Borza, precum si o vitrina intreaga de fake-uri, ghiuluri cu simbolurile Mercedes si Wolkswagen au fost adunate in spatiul inchiriat muzeului. Ultima parte, este un loc unde toti vizitatorii isi pot confectiona propriul obiect kitsch, din plastilina si mici margele.

Un spatiu inca neamenajat, la mansarda, va fi destinat unei galerii de arta, care este insa primitor: pe tavan a fost reprodusa celebra scena din Capela Sixtina: Dumnezeu si Adam. Intr-o maniera kitsch, evident. ”Vrem sa primim lucrari ale artistilor care isi asuma ca si kitsch-ul este frumos. Noua ne place kitsch-ul. Orice artist roman care va vrea sa expuna in galeria de Kitsch Art de la etaj este binevenit. Nu exista decat o singura limitare: lucrarile sa fie kitschoase!".

Investitia proprietarului se ridica la peste 15.000 de euro.

Pretul unui bilet este de 30 de lei. "Pentru cetatenii romani aplicam o reducere de o treime din solidaritate cu faptul ca ei sunt expusi la kitsch-ul din jurul lor in fiecare zi. Contravaloarea biletului de intrare se situeaza in zona inferioara a marjelor de pret practicate de muzeele boutique din lumea larga", a declarat Cristian Lica.

"In materie de kitsch sunt si eu diletant, la fel ca toti ceilalti. Nu cred ca exista specialisti in kitsch pentru ca nu este o stiinta. Voi tine cont de feedback-urile si ratingurile vizitatorilor pentru a face schimbari sau pentru a imbogati colectia de exponate", precizeaza proprietarul Muzeului Kitsch-ului.

Sursa foto: Facebook/ Romanian Kitsch Museum