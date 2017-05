Foto: Moschee si drum in Sharm El Sheikh

Egiptul l-am vazut pentru prima oara in iunie 2014, moment in care m-am lovit din plin, in acelasi timp, de mizeria de pe strada si de exotismul de pe plaja, fara sa ajung atunci in Sharm El Sheikh. A fost un soc, era a doua oara cand ieseam din tara si am mers direct intr-o destinatie atat de contradictorie, cu o "prapastie" atat de mare intre realitatea de pe strada si realitatea cosmetizata, spalata, curatata si intretinuta din resorturi. Insa cele doua realitati care se resping una pe cealalta dau un farmec aparte Egiptului, un farmec pe care nu poti sa-l uiti si care te convinge sa revii cat mai curand.

Foto: Resort la Marea Rosie

Am revenit in Egipt dupa doi ani, de aceasta data doar in Sharm El Sheikh, despre care stiam ca toata lumea o lauda pentru viata marina si pentru ca ar fi un paradis pentru cei care fac snorkeling. Am ajuns in statiunea din Sinaiul de Sud fara prea mari asteptari, ceea ce a fost si surprindere, si o usoara dezamagire: Sharm El Sheikh este un loc cu adevarat luxos si o statiune moderna fata de murdarul si traditionalul Egipt pe care il descoperi in Cairo, Luxor, Valea Regilor, la Piramidele din Giza, la Karnak si in croaziera pe Nil.

<br>

Sharm El Sheikh seamana enervant de izbitor cu statiunile din Europa, ceea ce este dezamagitor pentru mine, care voiam sa reintalnesc Egiptul pe care il stiam, cu mizerie, camile, oameni care cersesc si muezinul care anunta cele 5 rugaciuni zilnice. Insa, in acelasi timp, poate fi imbucurator pentru turistii care cauta un loc civilizat, curat, chiar europenizat, intr-o tara pe alt continent, dar mai aproape decat plajele din Spania, Portugalia sau Italia. In Sharm El Sheikh nu doar in resorturi si pe plaje observam curatenie si civilizatie, ci inclusiv pe drumurile din statiune si in centrul orasului, ceea ce este greu de gasit in restul Egiptului. Dar sa vedem ce puteti vizita si ce puteti face in statiunea de la Marea Rosie, mai ales daca sunteti persoane active

O destinatie cu sarm? Spectacol "multicolor" in adancurile din Sharm El Sheikh

Bogata in corali, recifuri, un mediu multicolorat, statiunea Sharm El Sheikh este considerata un paradis subacvatic. Aici, putini turisti rezista pe sezlong, pentru ca cei mai multi petrec ore in sir cu ochii in apa, la snorkeling, sau chiar la mare adancime, la scuba diving. Odata ce te arunci in apa si privesti in jos, peisajul se schimba radical, desi este frumos si pe plaja, si pare ireal ceea ce vad ochii tai: pesti colorati in toate culorile posibile, care te fac sa crezi ca joci intr-un film de pe alte planete, desi totul se intampla in realitate. O realitate pe care am trait-o si eu. Asa ca acum pot sa spun si eu ca Sharm El Sheikh este un loc mult mai spectaculos pe apa si in adancuri decat pe uscat.

Sursa foto: Brian Kinney/Shutterstock.com

Puteti face snorkeling in numeroase locuri din Sharm El Sheikh, in special intr-un tur cu barca de o zi spre Insula Tiran. Costurile variaza intre 30 si 70 euro, in functie de locul si serviciile alese.

Viteza si adrenalina in desert, o oaza pentru iubitorii de sporturi extreme pe uscat

Cu siguranta cel mai spectaculos loc ramane mediul subacvatic, insa statiunea de la Marea Rosie este "competitiva" si pe uscat. Astfel ca desertul din Sinaiul din Sud este o oaza de adrenalina pe 4 roti, cum aici puteti sa prindeti viteza pe ATV-uri printre dune de nisip. Tot ce trebuie sa aveti cu voi este nerabdarea de a porni motorul si a apasa acceleratia, mai ales daca sunteti avansati in practicarea sporturilor motorizate. Avansati sau incepatori, indiferent de nivel, veti fi asistati de reprezentantii centrului de inchiriere a ATV-urilor, pentru a se asigura ca sunteti in siguranta. Tot de la ei primiti casca de protectie si un scurt training despre aventura in safari.

Foto: Safari in desert/de Zoltan Marton

Liniste si relaxare: ce sa vizitati in Sharm El Sheikh

Chiar daca sunteti turisti activi, pusi pe activitati cu adrenalina, nu plecati din Sharm El Sheikh pana nu vizitati cateva locuri din statiune:

Soho Square: unde descoperiti centrul orasului, viata de noapte, cafenele si un ice bar intr-o destinatie asa de calda

Insula Tiran, Golful Naama si Rezervatia naturala Ras Muhammad, pentru viata marina

Muntele Sinai si Manastirea Sf. Ecaterina, pentru drumetii

La Dolce Vita - pentru distractie intr-un club in aer liber in desert si Dolce Vita, Pacha sau Space - pentru viata de noapte in statiune

Foto: Marea Rosie

Cele mai bune perioade de calatorit in statiunea de la Marea Rosie sunt toamna, iar si primavara. Egiptenii sustin ca puteti merge si vara pentru ca exista diverse activitati cu apa in resort, insa relaxarea la plaja este limitata la 2-3 ore dimineata din cauza temperaturilor mari. Un sejur in Sharm El Sheikh porneste de la 500 de euro/persoana 7 nopti, all inclusive, hotel de 4 stele si depaseste 1.000 euro de persoana la hoteluri de lux.

In Sharm El Sheikh nu exista interdictii pentru turisti in ce priveste hainele si consumul de alcool, decat in limita bunului simt, insa este obligatorie distractia, ca in orice destinatie in care mergeti. Doar ca Sharm El Sheikh ramane unul dintre putinele locuri din lume in care multi turisti petrec mai mult timp pe apa si in adancuri pentru a se bucura de un spectacol viu care pare ireal.

Foto: Resort in Sharm El Sheikh

Sursa foto: Marinela Oprea/Wall-street.ro