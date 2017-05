Patronatele din turism sunt nemultumite de decizia ministrului Mircea Titus Dobre, de desfiintare a birourilor de promovare din strainatate, si considera ca aceasta masura este ”necomerciala si neprofesionista” si va avea un impact negativ in acest an in ceea ce priveste numarul de turisti straini care vor vizita Romania. Gheorghe Fodoreanu, vicepresedinte al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), a declarat ca masura a fost decisa intr-un moment nepotrivit, chiar la inceputul sezonului, astfel ca la birourile de promovare turistica din afara tarii nu va mai avea cine sa ofere informatii potentialilor turisti straini care doresc sa vina in Romania.

”Masura este necomerciala si neprofesionista, este contra rezultatelor pozitive. Si va influenta negativ rezultatele in turism. Ministrul Turismului nu intelege ca in turism nu se vand robineti. In turism se vinde incredere pe termen lung, amabilitate, protectia turistului, se construieste o relatie cimentata”, a spus Fodoreanu, pentru News.ro.

In Romania exista in prezent circa 2.600 de agentii de turism licentiate, din care doar 25-30 sunt specializate sa aduca turisti straini in tara.

Reprezentantul FPTR sustine imbunatatirea activitatii directorilor birourilor de promovare turistica, dar nu desfiintarea lor.

Reorganizarea Ministerului Turismului trebuia sa fie realizata intre noiembrie si ianuarie, afirma Fodoreanu, care este si presedinte-fondator al comisiei de incoming al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT).

”Reprezentantele si targurile au fost singurele actiuni de promovare, orice alta incercare a esuat. Pentru orice alta masura trebuia sa se consulte cu asociatiile, cu mediul de afaceri. Or, noi ne-am trezit direct cu propunerea de desfiintare”, a precizat Fodoreanu.

Vicepresedintele FPTR critica atitudinea ministrului Turismului, care a atacat sefii birourilor de promovare din strainatate.

”El distuge o retea cu niste oameni capabili, care mergea de ani de zile. Este o mare rusine ca i-a ponegrit in halul asta. Directorii acestia sunt ca vinul: cu cat sunt mai vechi, cu atat sunt mai buni. Sunt super profesionisti si isi fac treaba”, a mentionat Fodoreanu.

El considera ca desfiintarea birourilor de promovare externa va fi daunatoare si va avea ca efect limitarea numarului de turisti straini in Romania.

”In plina perioada de vanzare, cand strainii vor sa vina in Romania, nimeni nu va raspunde la telefoane. Noi nu mai avem puncte de promovare”, a mai spus Fodoreanu.

Alti specialisti din turism il acuza pe ministrul Turismului ca nu s-a consultat cu jucatorii din sector si ii cer sa anunte o strategie si ce are de gand sa puna in locul birourilor desfiintate.

”Trebuie sa vedem care ar putea fi impactul acestei masuri. Faptul ca a desfiintat nu e neaparat problema noastra, dar din punct de vedere al promovarii, mai ales ca turismul se bazeaza foarte mult pe promovare, suntem curiosi ce pune in loc. Aici sper ca vom fi consultati”, a spus prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, pentru News.ro.

Ministerul Turismului a elaborat un proiect de act normativ care prevede, pe langa modificari de organigrama, desfiintarea reprezentantelor externe ale acestei institutii, adica a organismelor care se ocupa cu promovarea turismul romanesc in strainatate si cu atragerea de turisti straini in Romania.

Actualele birouri de promovare din strainatate vor fi desfiintate, urmand ca in 90 de zile angajatii acestora sa fie rechemati de la post.

Este vorba de birourile din Berlin, Roma, Viena, Londra, Varsovia, Moscova, Paris si New York, fiecare cu cate un angajat.

Ministerul va decide relocarea unor birouri, de exemplu in tarile scandinave sau Benelux, dar numarul total al reprezentantelor externe va fi 14.

Cel mai probabil, birourile de promovare turistica externa vor functiona in viitor la sediile misiunilor diplomatice.

In cele 90 de zile, Ministerul Turismului, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Muncii, vor elabora un statut al angajatilor din reprezentantele de promovare turistica externe si un regulament de concurs, in baza caruia sa fie ocupate aceste posturi.

Pentru optimizarea cheltuielilor, Ministerul Turismului va analiza cu MAE oportunitatea gazduirii unor birouri de promovare turistica externa la sediile misiunilor diplomatice.

”Actualii reprezentanti de la birourile externe vor fi rechemati in tara si vor avea statutul de angajati ai Ministerului Turismului, avand posibilitatea de a participa la concursul organizat pe parcursul acestui an”, sus'ine ministerul.

Ministerul Turismului acuza ca birourile de promovare externa au functionat pe bugete create artificial, ”dupa bunul plac al reprezentantilor din cadrul acestor birouri de promovare”, fara a exista un control minimal asupra justetei sumelor avansate drept cheltuieli.

Reprezentantii birourilor de promovare turistica a Romaniei in strainatate s-au aratat indignati de acuzatiile ministrul Turismului.

Ei au precizat, intr-un comunicat transmis News.ro, ca au pus la dispozitia conducerii ministerului contractele de inchiriere a spatiilor din strainatate unde functioneaza birourile, trimitand in acest sens actele de cinci ori in 2016 si 2017.

Reprezentantii aduc ca argumente, in sustinerea lor, faptul ca inchirierea sediului biroului sau a locuintei de serviciu se face cu aprobarea ministerului dupa o procedura in care sunt implicate mai multe directii, in conditiile in care ministrul a acuzat diferentele mari dintre chiriile platite pe sediile din afara tarii.

”Faptul ca birourile nu primesc fondurile necesare de la minister pentru achitarea facturilor si ca urmare se acumuleaza restante nu este imputabil sefilor de birou”, spun reprezentantii birourilor de promovare turistica.

Sefii birourilor externe sustin ca sunt acuzati pe nedrept.

”Suntem indignati de afirmatiile nefondate ale ministrului Turismului, care ii acuza 'in bloc' pe sefii birourilor de promovare externa ca au efectuat cheltuieli nejustificate. Toate cheltuielile facute au fost necesare si legale si au fost insotite de documente justificative. Omisiunile si inregistrarile eronate in evidentele contabile ale Autoritatii Nationale pentru Turism Bucuresti nu pot fi imputate birourilor din strainatate”, arata comunicatul reprezentantilor turistici ai Romaniei.

Comunicatul este semnat de: Adina Secara (sef birou Berlin), Alena Dodon (sef birou Moscova), Ioana Podosu (sef birou Roma), Mihaela Mihet (sef birou Paris), Razvan Marc (sef birou Londra), Ruxandra Ana (sef birou Varsovia), Simion Alb (sef birou New York) si Simion Giurca (sef birou Viena).

