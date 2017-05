Traficul de pasageri pe aeroporturile din Romania a crescut anul acesta in primul trimestru cu 30% si a condus la cateva schimbari in clasamentul celor mai mari 10 aeroporturi.

Anul trecut, cresterea a fost de 23% fata de anul 2015, pe cele 17 aeroporturi din Romania inregistrandu-se in total 16.433.961 de pasageri, potrivit Asociatiei Aeroporturilor din Romania.

Primele patru cele mai mari aeroporturi din 2016 si-au mentinut pozitia si anul acesta, este vorba despre Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi.

Pe locul 5 a urcat anul acesta, de pe pozitia 6, aeroportul din Sibiu si l-a devansat pe cel din Bacau, care a pierdut un loc.

Urmatoarea schimbare in topul celor mai mari aeroporturi in 2017 dupa numarul de pasageri este pe locul 7, unde a urcat un loc cel din Craiova. In urma cu un an, acest loc a fost ocupat de Targu-Mures, care a parasit top 10 in 2017.

Pe locul 8 in 2017 a urcat de pe pozitia 10 in 2016 aeroportul din Suceava. Pe locul 9 a aparut in top anul acesta aeroportul din Oradea, iar pe pozitia 10 se afla aeroportul din Constanta care a pierdut un loc, de pe 9 in 2016.

TOP 10 cele mai mari aeroporturi din Romania in 2017 versus 2016

Pozitia 2016 (pasageri) T1 din 2017 (pasageri) 1 Bucuresti - 10,97 mil. Bucuresti - 2,59 mil. 2 Cluj-Napoca - 1,88 mil. Cluj-Napoca - 517.000 3 Timisoara - 1,16 mil. Timisoara - 355.000 4 Iasi - 552.000 Iasi - 232.000 5 Bacau - 414.000 Sibiu - 96.000 6 Sibiu - 367.000 Bacau - 87.000 7 Targu-Mures 287.000 Craiova - 67.000 8 Craiova 222.000 Suceava - 29.000 9 Constanta - 94.000 Oradea - 18.000 10 Suceava - 57.000 Constanta - 12.000

In 2016, aeroporturile din Romania care au inregistrat cel mai mare procent de crestere al traficului de pasageri au fost Suceava cu 2.300%, Oradea cu 400% si Tulcea cu 200%.

Traficul de pasageri in Europa in 2016 a atins un nivel record si a depasit pragul de doua miliarde de pasageri.

Romania a fost anul trecut una dintre tarile in care traficul de pasageri a crescut semnificativ - 24%, alaturi de Islanda - 40%, Ucraina 23%, Bulgaria - 22% si Cipru 18%.

Sursa foto: Revista Cariere