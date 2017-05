Nova Travel, agentia touroperatoare a Grupului Eurolines, a incheiat o polita de asigurare in caz de insolventa/faliment in valoare de 150.000 de dolari, triplu fata de suma minima prevazuta de lege.

Decizia vine si dupa ce in 2016 au intrat in insolventa doua agentii de turism, Mareea Travel si Genius Travel, cazuri in care peste 1.000 de romani au ramas fara vacante si si-au pierdut practic banii.

Nova Travel a incheiat polita de asigurare cu Generali Asigurari. Noua polita de asigurare incheiata in luna aprilie 2017 (cu Nr. 8109105A / 12.04.2017) prevede explicit faptul ca, in improbabilul caz al unei insolvente, asigurati nu sunt doar turistii care au achizitionat direct pachete si care sunt extrem de putini, Nova nevanzand direct, ci si turistii care au achizitionat prin detailisti, respectiv prin agentiile partenere ale Nova Travel.

"Toate aceste demersuri vin ca o garantie in plus a sigurantei si increderii de care trebuie sa beneficieze agentiile partenere, cat si turistii, beneficiarii finali ai serviciilor Nova Travel. Am initiat acest demers, urmarind sa marim valoarea politiei de asigurare de la nivelul standard de 50.000 USD la 150.000 USD si am reusit si ca urmare a increderii acordate de asigurator prin prisma bonitatii financiare a grupului din care facem parte", declara Dragos Anastasiu, presedintele Grupului Euolines.

Legislatia nu asigura protectia suficienta a turistilor

Decizia NOVA Travel vine in contextul in care legislatia din Romania privind protectia turistilor este in continuare insuficienta. In pofida diverselor incercari si propuneri legate in mare parte de necesitatea implementarii Directivei Europene pentru Pachete Turistice, limita de despagubire per touroperator, in caz de insolventa, a ramas de doar 50.000 de dolari. Mai mult, in functie de contractele intre touroperator si detailist, de cele mai multe ori despagubirea se poate acorda exclusiv clientului final, atunci cand acesta a incheiat un contract direct cu touroperatorul asigurat si intrat in incapacitate de plata.

"Ne dorim ca aceasta premiera absoluta sa reprezinte nu doar un semnal catre autoritati si industrie, ci si un exempu ca se pot face pasi spre normalizare si respectarea directivelor europene. Acesta este doar inceputul. Pentru viitor, este foarte probabil ca valoarea politelor sa creasca, pana la alinierea cu valorile practicate de industria turistica la nivel mondial", se arata in comunicatul transmis de companie.

Alin Burcea, presedintele ANAT, a venit cu propunerea de a infiinta un fond de garantare comun, la care sa participe agentiile de turism, pentru a despagubi turistii romani in caz de insolventa.

Sursa foto: Marie Maerz/Shutterstock.com