"Turismul viniviticol in Romania de fapt nu exista. Oricat de mult s-ar vrea sa se insiste.. am avut o experienta in afara tarii si chiar sunt dezamagit de faptul ca in Romania exista un potential mult mai mare decat in Republica Moldova, nu mai vorbim de Ucraina, in zona Odessa, unde sunt niste complexe turistice care au hoteluri, restaurante", spune Odainii Eugeniu, manager la Domeniile Panciu, intr-un interviu acordat wall-street.ro, la targul de vinuri ReVino.

Astfel, il intreb daca suntem cu mult in spatele vecinilor din Republica Moldova. Raspunsul transant a venit imediat: "Suntem cu minimum 20 de ani in spate fata de Republica Moldova. Daca este sa vorbim despre Castel Mimi care s-a deschis acum, este o chestie extraordinara, Chateau Purcari, Chateau Vartely, Asconi. O tara de 3 milioane jumatate de oameni, nu are mare, nu are munti, nu are decat dealuri si ospitalitatea oamenilor", explica reprezentantul Domeniile Panciu.

Si atunci fata de Toscana si Franta suntem la 50 de ani distanta? "Nu cred ca o sa-i ajungem vreodata daca nu o sa schimbam principiile noastre de ospitalitate. Aici avem restante foarte mari", precizeaza in continuare Odainii Eugeniu.

El a lucrat cativa ani in Republica Moldova, la un complex turistic de 5 stele, dar si California, SUA, unde spune ca a vazut cum se face turismul viticol ca la carte.

"La noi nu s-a facut nimic. La noi s-a facut hotel, iar sala de degustare nu este restaurant sau s-a facut restaurant si avem acolo un ospatar care are rol si de barman, si de somelier. Se vrea sa faca multi bani cu nimic, doar sa se faca business. La noi exista oenoturism, dar nu exista service. Trebuie sa existe persoane angajate special sa faca asta (oenoturism). Eu, personal, la Domeniile Panciu, am fost angajat anume pentru a dezvolta un proiect de turism viticol", puncteaza Odainii Eugeniu.

Citeste si Intr-un sat din Moldova apare cel mai mare complex turistic pentru degustari de vin si vacante: are jacuzzi, sauna, piscina si piste de biciclete printre vii.



Sursa foto: CrameRomania.ro

Totusi, turismul viticol in Romania incepe sa prinda curaj, astfel ca numarul cramelor deschise pentru turisti pentru a degusta vinuri si a vizita podogrii a crescut la 60, potrivit unei analize realizate de CrameRomania.ro.

“In ultimii ani observam ca din ce in ce mai multe persoane aleg sa isi petreaca timpul liber vizitand crame. Este un tip de turism care poate fi realizat de oricine, dar in momentul de fata persoanele care calatoresc constant il apreciaza cel mai mult. La nivel de pret, valoarea medie pentru o vizita la crama este aproximativ 50 lei/persoana in care sunt incluse 5 vinuri, apa si mici gustari reci precum paine, grisine, branza, mezeluri, fructe proaspete sau uscate”, spune Alina Iancu, fondator ReVino.ro si CrameRomania.ro.

In Romania exista in prezent 140 de crame, dintre care 60 sunt deschise pentru turisti si organizeaza degustari de vin. Astfel, ca o comparatie, o crama din Romania primeste 300 de turisti in sase luni de zile, pe cand o crama din SUA primeste acelasi numar de turisti in doar un weekend. Pe langa faptul ca nu este promovat turismul viticol in Romania, cramele stau prost la capitolul cazare.

Romanii nu stiu de oenoturism, desi se face de cinci ani in Romania

"Noi am scris pe site viziteaza crame, nu turism viticol, oenoturism sau enoturism, pentru ca multi nu stiu ce este oenoturism sau enoturism, dar in alte tari este foarte cunoscuta ideea. Noi nu stim ca avem termenii, nu stim de fapt ca avem asa ceva (n.r.: turism viticol). Foarte multi compara cu ce au vazut in afara si spun: Avem si noi asa ceva? Acum 5 ani am fost in nu-stiu-ce-tara. Dar si noi avem tot de cinci ani, dar oamenii respectivi nu au stiut ca avem asa ceva. Nu avem cea mai buna infrastructura, nu avem cazare, dar avem crame frumoase", sustine fondatorul CrameRomania.ro.

In Romania, sunt inregistrate peste 250 de crame, insa dintre acestea doar 140 produc si vand vin imbuteliat. Totusi, numarul cramelor creste constat cu 5-10 unitati pe an, potrivit Alinei Iancu.

Romania se afla pe locul 13 in topul mondial al celor mai mari producatori de vin, conform datelor preliminare publicate recent de Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV).

Sursa foto: Phovoir/Shutterstock.com