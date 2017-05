Tarom a anuntat, vineri, ca lanseaza oferta “Avioane noi, hai si voi, tarif unic 92”, cu ocazia introducerii in flota a doua aeronave noi Boeing 737-800 NG, potrivit News.ro.

”Oferta de 92 euro (toate taxele incluse) este valabila pentru calatorii dus-intors intre Bucuresti si unele dintre cele mai atractive destinatii europene: Alicante, Amsterdam, Madrid, Tel Aviv, Valencia”, se arata in comunicat.

Biletele sunt disponibile la vanzare in perioada 19-21 mai 2017 pentru calatorie in intervalul 19 iunie 2017-31 martie 2018 si pot fi achizitionate atat pe site-ul companiei, cat si prin agentiile proprii si partenere Tarom. Toate bilete au incluse in pret transport gratuit al bagajului de cala in limita maxima de 23 kg (1 bagaj pentru Clasa Economy) +10 kg bagaj de mana, check-in gratuit in aeroport, la kiosk, online si pe mobil si servicii gratuite la bord.

La inceputul lunii mai, Ministerul Transporturilor a anuntat ca Tarom a semnat contractul de achizitie in leasing a doua aeronave noi Boeing 737-800 NG, avand o configuratie de 189 de locuri. Flota companiei va numara, dupa introducerea celor doua noi aeronave, 23 de aparate.

Cele doua noi avioane trebuiau cumparate ca urmare a iesirii din flota, anul trecut, a doua aeronave Airbus A310, dupa ce compania a fost nevoita sa renunte la anumite rute pe care nu mai avea cu ce sa le opereze.

