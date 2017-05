Croatia Airlines, operatorul aerian detinut de statul croat, intra pentru prima oara pe piata din Romania cu 3 zboruri pe saptamana, in zilele de luni, miercuri si vineri.

Un bilet de avion pentru un segment de zbor, intre Aeroportul Henri Coanda si Aeroportul Zagreb, este de 179 de euro, spune Kresimir Kucko, presedinte si CEO al Croatia Airlines.

Compania aeriana care are avioane cu o capacitate de 76 de locuri se astepta la un trafic de 10.000 de pasageri din Bucuresti catre Zagreb. La primul zbor, 70 de pasageri au venit din Croatia, iar 40 au plecat din Bucuresti catre Zagreb.

"Zborurile ar putea fi extinse din octombrie pentru a oferi curse zilnice directe intre cele doua capitale", a declarat Davor Vidis, ambasadorul croat in Romania.

Pe langa zborurile catre Bucuresti, Croatia Airlines a lansat anul acesta si zboruri directe din Zagreb catre Stockholm, Helsinki si Oslo. Anul acesta, operatorul croat se asteapta la o crestere a traficului de pasageri cu 7%, la 2 milioane de pasageri.

Anul acesta, Croatia Airlines are zboruri directe catre 39 de destinatii in 24 de tari din Europa. Compania are 14 aeronave: sase Airbus - patru A319 si doua A320, sase Dash 8-Q400 si doua CRJ1000.

De pe Aeroportul International Henri Coanda au zboruri 42 de companii aeriene. Anul trecut, traficul de pasageri a ajuns la 11 milioane.