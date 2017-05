Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) lanseaza programul "Litoralul pentru toti, in perioada 22 mai - 18 iunie 2017, cand preturile sejurilor sunt reduse cu 50%. Iata cat costa o vacanta in statiunile de la Marea Neagra.

Programul special „Litoralul pentru Toti” prezinta un interes mare din partea turistilor, carora le venim in intampinare cu sejururi in extrasezon pe litoralul romanesc, la preturi foarte avantajoase. Pentru a veni in sprijinul turistilor, lansarea acestei editii beneficiaza de aceleasi tarife din editia de toamna 2016.

Tarifele lansate prin programul special Litoralul pentru toti" sunt mai mici cu pana la 50% fata de cele din varf de sezon.

Tinand cont de locurile puse la dispozitie de hotelieri, cel putin 5.000 de turisti vor putea beneficia de vacante pe litoral la tarife reduse.

Tarifele maximale pentru zona Mamaia – Constanta – Eforie, ajung in aceasta editie (sejur 6 nopti/persoana) pana la:

205 lei / 6 N / pers. Hotel 1* fara mic dejun

235 lei / 6 N / pers. Hotel 2* fara mic dejun

265 lei / 6 N / pers. Hotel 3* fara mic dejun

315 lei / 6 N / pers. Hotel 2* cu mic dejun

425 lei / 6 N / pers. Hotel 3* cu mic dejun

485 lei / 6 N / pers. Hotel 4* cu mic dejun

605 lei / 6 N / pers Hotel 5 * cu mic dejun

Tarifele maximale pentru sudul litoralului (statiunile Costinesti, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche) ajung in aceasta editie (sejur 6 nopti/persoana) pana la:

159 lei / 6 N / pers. Hotel 1* fara mic dejun

179 lei / 6 N / pers. Hotel 2* fara mic dejun

199 lei / 6 N / pers. Hotel 3* fara mic dejun

269 lei / 6 N / pers. Hotel 2* cu mic dejun

329 lei / 6 N / pers. Hotel 3* cu mic dejun

379 lei / 6 N / pers. Hotel 4* cu mic dejun

469 lei / 6 N / pers Hotel 5 * cu mic dejun

Pana acum s-au inscris in program 12 hoteluri din toate statiunile de pe litoral, care pun la dispozitie un numar de 1.450 de locuri pe serie, ceea ce inseamna ca aproximativ 5.000 de turisti vor putea beneficia de vacante, la tarife reduse, pe litoralul romanesc.

