Orbis Hotel Group va deschide in a doua jumatate a anului primul hotel Mercure din afara Bucurestiului, in Sighisoara, prin transformarea actualului hotel Binderbubi.

“In Romania, fiind una dintre cele mai dinamice piete din regiune, vizam pozitia de lider de piata prin continuarea dezvoltarii retelei noastre de hoteluri, cu precadere prin incheierea de parteneriate cu potentiali parteneri locali. Sunt incantat de sosirea brandului Mercure la Sighisoara, urmata de noi deschideri planificate pe intreg teritoriul Romaniei” a declarat Gilles Clavie, presedinte si CEO al Orbis Hotel Group.

Actualul Binderbubi Hotel si Spa din Sighisoara se va transforma, alaturandu-se renumitei retele Mercure si va fi administrat de Orbis Hotel Group in cadrul unui contract de management cu compania locala Daflog.

Mercure este o marca non-standardizata de tip midscale a brandului AccorHotels. Mercure Sighisoara Binderbubi Hotel si Spa va dispune de 52 de camere, 3 sali de sedinte, 2 restaurante, un bar si un centru spa. Pozitionat la baza dealului Cetatii, situat la confluenta a trei cartiere sasesti transilvanene, ofera o priveliste spre cele mai importante atractii ale locului, distingandu-se printr-o perfecta armonizare si incadrare arhitectonica in mijlocul unei zone plina de istorie. Hotelul este programat sa se deschida la sfarsitul trimestrului al III-lea al acestui an.

Grupul hotelier Orbis este cel mai mare lant de hoteluri din Polonia si Europa Centrala. Orbis detine 117 hoteluri si este singurul licentiator pentru toate brandurile Accor in 16 tari: Bosnia si Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia si Slovenia. Grupul are in total 20.000 camere. Hotelurile opereaza sub brandurile Sofitel, Pullman, M Gallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles si ibis budget.

AccorHotels este un grup lider la nivel global dedicat turismului si stilului de viata, cu peste 4.100 de hoteluri, statiuni si resedinte, precum si peste 3.000 dintre case particulare din intreaga lume. AccorHotels opereaza in 95 de tari. Portofoliul sau cuprinde branduri de lux precum Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman si Swissotel; precum si branduri midscale si boutique Novotel, Mercure, Mama Shelter si Adagio; marcile economice, inclusiv ibis, ibis Styles, ibis buget si marcile regionale Grand Mercure, Sebel si hotelF1.