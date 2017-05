"Piata este destul de aglomerata in turism in general. In online, lucrurile stau putin altfel, daca iti definesti bine publicul tinta reusesti sa ajungi la el pe canalele potrivite. Am ales varianta de agentie 100% online pentru ca nu prea aveam motive sa deschidem una offline. Calatorul din 2017 isi rezerva vacantele online, chiar de pe mobil, acolo se informeaza, isi alege destinatia si toate preferintele, rezerva si achita, fara sa se mai deplaseze pana in adresa X, unde are agentia sediul", spune Valentin Niculescu de ce a ales sa deschida o agentie de turism online si nu offline.

Atat el, cat si partenera sa de afaceri au experienta in antreprenoriat. Valentin mai are o frizerie pentru barbati, Atelierul de Tuns si o firma de transport persoane, FMB Eurotrans, iar Roxana a demarat, in 2012, un proiect antreprenorial, ABC Antreprenori, prin care organizeaza lunar evenimente de networking pentru oameni de afaceri.

La inceput de 2016, cei doi au lansat Trippero, o agentie turoperatoare prin care vinde online vacante in Europa, Asia si America, in care au investit 2.000 de euro, bani din economii proprii.

"Am ales online-ul pentru ca acesta este prezentul si, mai ales, viitorul. O afacere in online este mult mai usor de scalat decat una offline. Oamenii sunt conectati aproape non-stop la internet, cel mai usor este sa te intalnesti cu ei acolo", precizeaza cei doi.

De ce este nevoie pentru a infiinta o agentie de turism online

Chiar daca este vorba de online, nu poti deschide o agentie de turism daca nu ai o licenta de turism, care poate fi obtinuta in aproximativ o luna de zile, potrivit fondatorilor Trippero. Insa, ca sa obtii aceasta licenta, trebuie sa ai studii in domeniu.

"Pentru a deschide agentia Trippero am avut nevoie de o societate comerciala (a fost nou infiintata), administratorul societatii detinand un Certificat de Manager in Activitatea de Turism, iar pe baza acestuia si a unei Polite de Asigurare impotriva insolvabilitatii, ANT-ul ne-a eliberat licenta de turism", spune Valentin Niculescu.

La agentia Trippero lucreaza in prezent 3 persoane, insa fondatorii planuiesc sa creeze si un call-center in spatele agentiei online. Aceasta vinde city break-uri, bilete de avion, sejururi si vacante exotice, iar pentru pachetele cu zboruri charter, care reprezinta 30% din oferte, colaboreaza cu Tui TravelCenter, Paralela 45, Christian Tour, Kusadasi, Perfect Tour.

Cele mai vandute destinatii sunt Grecia, Italia, Spania, Zanzibar (Tanzania), Republica Dominicana, iar cele mai vandute pachete sunt cele de tip charter, city break si exotice. Spre exemplu, cele mai mari sume platite de clienti au fost 5.000 euro – Zanzibar (individual), 10.000 euro – Mexic (grup) si aproximativ 40.000 euro (corporate), in conditiile in care clientii sunt persoane intre 30 si 45 ani, cu venituri medii sau peste medie.

De altfel, cei doi antreprenori vor sa isi focuseze business-ul si pe segmentul B2B, nu doar B2C si estimeaza ca vor dubla cifra de afaceri de 100.000 euro la 200.000 euro in 2017.

"Poate cel mai complicat lucru e sa iti convingi clientii sa iti dea o prima sansa. Daca nu au auzit de tine si vrei, de exemplu, sa le vinzi un pachet exotic, desi client service-ul este de cea mai inalta calitate si vad ca esti la zi cu toate documentele legale, romanii inca mai au momente de ezitare", conchid antreprenorii despre ce este cel mai greu in business.

