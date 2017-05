Peste 50.000 de turisti sunt asteptati sa mearga pe litoralul romanesc in minivacanta de Rusalii. Cele mai cautate statiuni sunt Mamaia, Vama Veche, Eforie Nord si Venus. Tarifele variaza intre 65 de lei si 3.000 de lei.

Vicepresedintele Asociatiei Litoral - Delta Dunarii, Corina Martin, a declarat ca in minivacanta de Rusalii sunt asteptati pe litoralul romanesc peste 50.000 de turisti. "Se anunta un al doilea 1 Mai pentru noi in aceasta minivacanta de Rusalii, ca imagine, ca vizibilitate si incasari”, a declarat Corina Martin, potrivit News.ro.

Hotelierii au pregatit oferte pentru toate buzunarele si pentru cei care doresc sa vina pe litoral doua zile sau toata minivacanta, oferind si diverse facilitati, printre care acces la spa-uri, la piscina sau sezlonguri pentru plaja.

Astfel, la un hotel de patru stele din Mamaia un sejur de trei nopti pentru doi adulti, cu demipensiune, costa 2.169 de lei in camera dubla standard si 2.406 lei in camera dubla superioara, in timp ce pentru un apartament, tot pentru trei nopti si doua persoane, cu demipensiune, tariful este de 2.526 de lei. Pachetul mai include acces la piscina interioara si sauna, fitness, dus emotional, dus cervical, terapii spa.

La un alt hotel de patru stele din Mamaia preturile incep de la 443 de lei pe noapte, pentru doi adulti, in camera dubla standard, continua cu 485 de lei la camera dubla superioara si ajung pana la 557 de lei la garsoniera pe noapte tot pentru doi adulti. Oferta este valabila pentru sejururi de cel putin doua nopti si include ultra all-inclusive si doua sezlonguri de camera pentru plaja.

Un hotel de trei stele din Mamaia ofera pentru minivacanta de Rusalii camera dubla standard la 143 de lei pe noapte pentru doi adulti, camera dubla standard plus este 165 de lei pe noapte, iar apartamentul costa 275 de lei pe noapte, oferta fiind valabila tot pentru sejururi de minimum doua nopti. Micul dejun este optional si costa 35 de lei de persoana pe zi, iar copiii cu varsta pana la 14 ani au parte de cazare gratuita fara pat suplimentar.

O alta unitate hoteliera de trei stele ofera camera dubla standard cu vedere la mare la pretul de 181 de lei pe noapte pentru doi adulti, cu mic dejun inclus, iar apartamentul cu vedere la mare costa 269 de lei pe noapte, tot pentru doi adulti si cu micul dejun inclus. Oferta este valabila pentru sejururi de minimum trei nopti.

Un alt hotel de trei stele din Mamaia si-a stabilit tarifele in functie de durata sejurului. Astfel, camera dubla pentru un sejur de trei nopti pentru doi adulti costa 630 de lei, iar pentru patru nopti, 820 de lei, fiind inclus si micul dejun in aceste tarife.

La hotelurile de doua stele din Mamaia tarifele variaza intre 100 de lei si 160 de lei, in functie de durata sejurului si de facilitatile oferite.

In statiunea Eforie Nord, la o unitate hoteliera de patru stele camera dubla este de 183 de lei pe noapte pentru doi adulti, cu mic dejun inclus, la un alt hotel de aceeasi categorie tariful pentru camera dubla este 143 de noapte pentru doi adulti, tot cu mic dejun inclus, iar camera tripla, 187 de lei pe noapte pentru trei adulti. Ofertele sunt valabile pentru sejururi de minimum trei nopti.

Un hotel de trei stele din Eforie Nord ofera pentru minivacanta de Rusalii camera dubla pentru 91 de lei pe noapte, pentru sejururi de minimum trei nopti, iar copiii si adolescentii pana in 18 ani au cazare gratuita. La un alt hotel de trei stele din Eforie Nord, preturile pleaca de la 272 de lei pachet pentru doua nopti, pentru doi adulti, cu mic dejun inclus si ajung pana la 510 de lei pentru cinci nopti. Tarifele includ acces gratuit la piscina complexului, la mesele de biliard si ping pong.

Pentru hotelurile de doua stele din Eforie Nord, turistii se pot caza de la 66 de lei pe noapte, fara mic dejun si pana la 106 lei, pentru o camera dubla cu balcon.

Si in statiunile din sudul litoralului exista oferte pentru toate buzunarele destinate celor care vor sa petreaca aici minivacanta de Rusalii. Un hotel de patru stele din Neptun-Olimp a pregatit pachete in functie numarul de nopti de cazare sau de tipul camerei. Astfel, tarifele variaza de la 780 de lei pentru un sejur de trei nopti, cu demipensiune, pentru un adult in camera single si 1.260 de lei pentru doi adulti intr-o camera dubla, pana la 3.000 de lei pentru un sejur de cinci nopti, cu demipensiune, pentru doi adulti. Tarifele includ si acces la piscine, la sezlong pe plaja, loc de joaca pentru copii, acces gratuit la spa-ul hotelului pentru jacuzii, cascade cervicale, sauna finlandeza, biosauna, fantana de gheata.

Tot in Neptun-Olimp, la hotelurile de trei stele, preturile variaza intre 77 de lei pentru o camera dubla, pe zi, pentru doua persoane, 132 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus, oferte pentru sejururi de minim trei nopti si pana la 153 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus, pentru doi adulti, pentru un sejur de minimum doua nopti.

La un hotel de doua stele din Neptun-Olimp, camera dubla la etaj costa 65 de lei pe noapte pentru doi adulti si minimum doua nopti, in timp ce o alta unitate din aceeasi categorie inchiriaza camera dubla standard cu 130 de lei pe noapte, mic dejun inclus, pentru doi adulti si sejur de cel putin trei nopti.

Turistii care aleg un hotel de patru stele din Venus au mai multe optiuni, acestea mergand de la o camera dubla pentru doi adulti, pentru un sejur de cel putin doua nopti, pentru 428 de lei pe noapte si pana la un apartament cu doua dormitoare, pentru doi adulti, sejur de minimum doua nopti, pentru 580 de lei, toate ofertele beneficiind de all-inclusive.

La o alta unitate de patru stele din Venus cel mai mic sejur este unul de trei nopti, care costa 600 de lei pentru doi adulti, cu mic dejun inclus, iar cel mai mare, de sase nopti - 1.020 de lei, pentru doi adulti, tot cu mic dejun inclus.

Unitatile de trei stele din Venus incearca sa-si atraga turisti cu preturi care pleaca de la 84 de lei pentru doi adulti, pentru un sejur de minimum trei nopti si care ajung pana la 376 de lei pentru un sejur de patru nopti, pentru doi adulti, fara a fi oferite si servicii de masa.

