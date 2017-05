Patronatul sustine ca de saptamana trecuta, cand a fost anuntata greva, clientii au devenit reticenti in a mai rezerva calatorii in aceasta perioada, scrie News.ro.

“Este foarte grav ce se intampla. Sindicatele de la Romatsa se joaca cu nervii nostri si ai clientilor nostri si vor bloca o tara intreaga cu un protest pe care il consideram nejustificat", a spus presedintele ANAT, Alin Burcea.

Pe 30 mai sunt programate plecarile in mai multe vacante individuale sau de grup, pe zboruri de linie ori charter, precum si calatorii de business spre marile orase ale Europei, in total peste 150 de decolari numai de pe Aeroportul International Henri Coanda si tot atatea aterizari, la Bucuresti.

“Credem ca greva generala se putea evita, mai ales intr-o perioada aglomerata, cum este cea de dinainte de Rusalii. Nu conteaza ca greva ar putea fi oprita dupa o ora sau doua, maine, raul este facut. Intreruperea lucrului perturba traficul pentru o zi intreaga”, a mai spus presedintele ANAT.

ANAT a trecut printr-o situatie similara si in august 2015, cand controlorii de trafic au oprit lucrul pentru cateva ore, provocand astfel pierderi agentiilor de turism de la care mii de turisti cumparasera vacante pe charter sau bilete de avion.

Insa doar o parte mica dintre calatorii care vor fi afectati si-au cumparat zborurile prin agentiile de turism, potrivit estimarilor din piata.

In cele cateva ore cat ar putea greva controlorilor de trafic aerian, cateva sute de zboruri ar putea fi afecate la nivel national.

”In mod normal, intr-o zi de vara, se ajunge la 3.000 de avioane dirijate in 24 de ore, in spatiul aerian al Romaniei. Aici sunt incluse zborurile de survol, decolarile si aterizarile”, a declarat luni pentru News.ro purtatorul de cuvant al Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR), Alecu Florin Diaconu.

Doar pe aeroportul international Henri Coanda, cel mai mare al tarii, marti sunt programate peste 300 de miscari aeronave, aici fiind cuprinse decolarile si aterizarile, la care se adauga alte zeci de miscari pe celelalte aeroporturi importante ale tarii, din Cluj, Timisoara sau Iasi.

Reprezentantii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei - in principal aeroportul Otopeni, aeroportul Baneasa avand un trafic infim - au declarat luni, pentru News.ro, ca in prezent nu au date despre cate zboruri din Capitala vor fi afectate si nici care anume sunt afectate.

Greva controlorilor de trafic aerian de marti va incepe la ora 9.00 si este declansata pe durata nedeterminata.

”Exista sanse destul de mari ca aceasta greva generala, pe care am anutat-o pe durata determinata, sa se poata opri intr-un interval de timp relativ scurt. Este imposibil de a aprecia in acest moment exact ca va fi vorba despre doua ore, trei ore, o ora si ceva. Toate lucrurile pe care le-am stabilit impreuna cu ministrul Cuc la aceasta intalnire sunt aspecte care pot fi rezolvate (…) este vorba de un numar mare de acte care trebuie puse atat in pagina cat si multe din ele aprobate”, a spus Tudorache.

Sindicalistii spun ca, in functie de evolutia lucrurilor, pe parcursul zilei de marti, isi arata disponibilitatea de a suspenda greva.

In 12 mai, controlorii de trafic aerian au declansat o greva de avertisment de doua ore si au anuntat ca vor continua negocierile pentru a gasi solutii la cele aproximativ 50 de solicitari si a incheia contractul colectiv de munca, astfel incat sa nu se ajunga la greva generala, care ar perturba pe termen nelimitat traficul aerian. In lipsa unui acord, sindicatul care reprezinta interesele angajatilor Romatsa a anuntat ca in 30 mai, incepand cu ora 9.00, va declansa greva generala pe termen nelimitat.

