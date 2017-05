Luna Sfanta a Ramadanului este unul dintre cele mai interesante momente in care poti vizita orasul Dubai, deoarece in aceasta perioada localnicii isi regasesc radacinile culturale, iar evenimentele speciale si spectaculoasele ospete Iftar (masa de seara, singura permisa in post) ii dau o savoare deosebita. Cum Ramadanul incepe in jurul datei de 27 mai, am adunat la un loc tot ce trebuie sa stii pentru a sarbatori aceasta luna speciala in Dubai.

Dubai, stat component al Emiratelor Arabe Unite, reprezinta una dintre principalele destinatii turistice externe ale romanilor. Anul trecut, emiratul a fost vizitat de 51.000 de turisti din tara noastra. Tocmai de aceea, este bine sa cunoastem obieciurile si traditiile acestui emirat, mai ales ca si in perioada care urmeaza turistii romani aleg Dubai, unde un zbor dus-intors costa intre 200 si 300 euro (verifica oferta in timp real).

Ce este Ramadanul

Pentru musulmanii din toata lumea, Ramadanul este cea mai sfanta perioada a anului. Este a noua luna a calendarului islamic, si momentul in care se presupune ca Profetul Mohamed (pacea fie cu el) a primit primele versuri din Sfantul Coran. In acest an, Ramadanul incepe in Emiratele Arabe Unite pe 27 mai si se termina pe 24 iunie - in calendarul Gregorian datele propriu zise variaza de la an la an, deoarece se stabilesc in functie de calendarul islamic. Festivalul Eid Al Fitr marcheaza sfarsitul Lunii Sfinte. In fiecare an, Ramadanul aduce binefaceri spirituale si sociale, si nu doar pentru musulmani, ci pentru toata lumea.

In Emiratele Arabe Unite si in toata lumea musulmana, vechile traditii islamice, cultura si ospitalitatea specifica acesteia, ating un apogeu in timpul Lunii Sfinte. Profita de acest moment pentru o experienta culturala cat mai completa in Dubai.

Cum poti participa ca vizitator

In adevaratul spirit al Ramadanului, oricine este binevenit. Poate fi un moment revelator, de aceea toti turistii sunt incurajati sa afle cat mai multe despre semnificatia Lunii Sfinte si despre obiceiurile ei. Cea mai buna metoda de a face asta este sa vizitezi Centrul pentru intelegere culturala Sheikh Mohammed, aflat in cartierul istoric Al Fahidi. Acesta a fost infiintat special pentru a educa turistii si expatii cu privire la cultura Emiratelor, si functioneaza sub sloganul „Usi deschise, minti deschise“, astfel incat toti vizitatorii sunt invitati sa puna intrebari si sa participe la discutii.

Printre nenumaratele evenimente ale Ramadanului se aflasi ospetele nocturne Iftar. Traditia spune ca postul se intrerupe intai prin curmale, urmate de o suita de preparate traditionale arabesti. In curtea cladirii istorice a centrului (unde se aflasi impunatorul turn de vanturi) te vei putea aseza cu picioarele incrucisate pe podeaua tapitata si te vei putea bucura de mancarea delicioasa, traditionala.

De la post la ospat - mese memorabile

Ironic, Luna Sfanta a devenit una nu doar cu postul, ci si cu ospetele. Daca nu ai avut pana acum ocazia de a te bucura cu adevarat de o masa traditional araba, atunci nu exista un moment mai bun decat dupa apusul soarelui, in timpul Ramadanului. Orice local din oras - de la vanzatorii de pe strada pana la cele mai rafinate restaurante ale emiratului - servesc cea mai buna mancare, atat traditional araba, cat si internationala.

Iftarul incepe la apus si continua pana la orele mici ale diminetii, cand deopotriva generoasele bufete Suhoor sunt amenajate. Corturi maiestuoase luminate de felinare, ibrice si cesti de cafea traditionale arabesti si platouri de curmale coapte si laban rece - un iaurt traditional - intampina oaspetii, in timp ce sunetele blande de oud calmeaza panasi cele mai agitate minti.

Beneficii spirituale

Cel mai important lucru in aceasta luna este postul pe care credinciosii il tin de la rasarit pana la apus. Cum scopul lui este de a le aminti oamenilor de valori precum modestia, rabdarea sau spiritualitatea, credinciosii trebuie sa se abtina de la a manca, bea, fuma, face sex sau chiar de la a avea ganduri impure in intervalul de post. Postul este menit sa il aduca pe credincios mai aproape de Dumnezeu si de a ii aminti de suferinta celor mai putin norocosi - este un moment de detasare de placerile lumesti si de concentrare pe sine.

Ramadanul este de asemenea considerata luna milei, in care intentiile nobile si faptele bune vor aduce cu sine o rasplata mult mai mare in restul anului. Astfel, multi oameni fac acte caritabile in aceasta perioada, practica abstinenta sexuala si citesc Coranul. In timpul Ramadanului se distribuie catre nevoiasi asa-numitul Zakat (o taxa perceputa special pentru acte caritabile). Dincolo de hranirea saracilor si grija pentru vaduve si orfani, Coranul recomandasi alte mici acte de bunavointa - ele nu trebuie sa se intample doar intre musulmani, ci se pot rasfrange si asupra celor de alte religii.

Impactul social

Islamul interzice minciunea, inselatoria, cearta, tradarea, calomnia si barfa, si toate acestea sunt si mai importante in timpul Ramadanului. Aceasta luna este dedicata comunitatii, invitand oamenii sa se uneascasi sa se ajute reciproc in evolutia lor, ca fiinte umane.

In atmosfera spirituala care se naste astfel, afacerile trec pe plan secund si relatiile de familie devin centrul preocuparilor oamenilor. Masa permisa, Iftar, devine un moment in care membrii familiei se aduna laolalta pentru a se bucura impreuna de ospat.

Musulmanii invita, de multe ori, la Iftar si pe prietenii lor de alte confesiuni, astfel incat acesta este un moment minunat in care sa te familiarizezi cu traditiile islamice. Indiferent de religie sau credinte, oricine se poate bucura de temele acestei luni binecuvantate - toleranta, compasiunea, recunostinta si, mai mult decat orice, generozitatea.

Sectorul turistic din Dubai si-a conservat tendinta ascendenta de la inceputul lui 2017, Departamentul de Turism si Comert al Emiratelor (Dubai Tourism) raportand o crestere spectaculoasa de 11% a vizitatorilor din toata lumea in primele trei luni ale anului, raportata la aceeasi perioada a anului 2016. Din ianuarie pana in martie 2017, 4,57 milioane de calatori au vizitat orasul, o crestere de doua ori mai mare decat in primele trei luni ale anului trecut.

Sursa foto: Pixabay.com