O cherhana din Vama Veche a fost inchisa temporar si amendata cu 18.000 de lei de comisarii de la Protectia Consumatorilor, iar aproape 600 de kilograme de peste au fost oprite de la comercializare, produsele fiind pastrate in conditii improprii. Ultima operatiune de dezinfectie a localului a fost facuta in urma cu trei ani.

O echipa de la Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta a facut, marti, un control la “Cherhanaua Vama Veche” din statiunea Vama Veche, informeaza News.ro.

Comisarii de la Protectia Consumatorilor au descoperit aproape 25 de kilograme de peste refrigerat si cantitatea de 551 de kilograme de peste congelat, care nu avea etichete cu elemente de identificare si caracterizare din care sa reiasa incadrarea in data durabilitatii minimale, produsele fiind potential periculoase. Pestele refrigerat era pastrat in bucatarie, in recipiente din plastic, cu urme de gheata.

Echipa de control a mai descoperit aproape 36 de kilograme de icre de crap, pastrate in frigider, fara sa fie etichetate cu data prepararii si alte 13 kilograme de icre de crap crude si sarate care nu aveau etichete cu elemente de identificare din care sa reiasa incadrarea in data durabilitatii minimale.

De asemenea, spatiul frigorific nu avea grafic de inregistrare a temperaturii, neputandu-se stabili temperatura la care au fost pastrate preparatele culinare, iar in blocul alimentar era utilizat un cantar fara sa se poata prezenta buletinul de verificare metrologica a acestuia.

Mai mult, cantitatea de 299 de kilograme de peste avea eticheta cu elemente de identificare in limba bulgara, nefiind traduse informatiile si in limba romana.

Comisarii de la Protectia Consumatorilor Constanta au mai stabilit ca, potrivit documentelor care le-au fost prezentate, ultima operatiune de dezinsectie si dezinfectie a fost facuta la 1 august 2014.

In urma deficientelor constatate, echipa de control a decis amendarea unitatii cu 18.000 de lei si oprirea temporara a prestarii serviciului de alimentatie publica pana la eliminarea deficientelor constatate.

De asemenea, Protectia Consumatorilor a interzis de la comercializare aproape 576 de kilograme de peste congelat si refrigerat si aproape 50 de kilograme de icre, precum si a cantitatii de 299 de kilograme de peste din Bulgaria, pana cand elementele de identificare vor fi traduse in limba romana.

Initial, comisarii CJPC nu au fost lasati de proprietarul cherhanelei sa realizeze controlul, acesta fiind facut dupa interventia politistilor.

Sursa foto: Danilovski/Shutterstock.com