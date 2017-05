Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat miercuri ca transportatorul aerian de stat Tarom va incheia ”pe zero” in acest an, fara pierderi.

”Din punct de vedere economic, Tarom se relanseaza, astfel incat prognoza economica pentru Tarom este practic ca la sfarstiul anului sa inchida pe zero, nicio pierdere”, a spus Cuc, potrivit News.ro.

Acesta a fost miercuri prezent pe Aeroportul Baneasa, unde a aterizat cea de-a doua aeronava Boeing 737-800 NG, preluata in leasing pe 10 ani de catre compania de stat Tarom. Aeronava a fost botezata "Marea Unire" de catre autoritati.

Anul trecut, Tarom a fost nevoita sa renunte la anumite rute, odata cu scoaterea din operare a celor doua avioane Airbus A310.

”Prin intrarea celor doua aeronave in flota, practic ajutam la acest lucru si oferirea de servicii de buna calitate. Pentru ca aeronavele sunt noi, au un ambient modern si totodata din punct de vedere tehnic sunt si eficiente in ce priveste consumul de combustibil”, a precizat ministrul Transporturilor.

Directorul general al Tarom, Eugen Davidoiu, a declarat saptamana trecuta ca Tarom a terminat si anul trecut pe pierdere, in contextul in care au fost retrase doua avioane din flota si au existat persoane care au sabotat compania atat din interior, cat si din exterior.

Compania Tarom a pierdut anul trecut pozitia a doua in clasamentul liniilor aeriene prezente in Romania, fiind depasita de Blue Air.

In luna martie a anului trecut, Consiliul de Administratie al Tarom a decis revocarea lui Christian Heinzmann din functia de director general si din cea de accountable manager al companiei si numirea ca interimar in aceste functii a fostului director financiar Gabriel Stoe.

Anul trecut s-a incheiat pe pierdere, potrivit lui Davidoiu, care isi doreste ca acest an sa se termine pe break-even (punctul in care castigurile companiei sunt egale cu cheltuielile).

”2016 s-a incheiat pe pierdere. Nu stiu exact cat a fost, sistuatia financiara nu a fost inca incheiata”, a declarat saptamana trecuta Davidoiu, cu ocazia ceremoniei intrarii primului avion nou Boeing in flota companiei, din cele doua achizitionate recent prin leasing.

Anul trecut a fost al noualea consecutiv pe pierdere pentru Tarom. In 2015, pierderile au fost de 27,4 milioane lei, iar numarul angajatilor era, la finalul anului, de 1.880.

Ultimul an cu profit pentru Tarom a fost 2007. Directorul general spera ca acest an sa nu fie inca unul cu pierdere pentru Tarom, in contextul achizitiei a doua noi aeronave Boeing.

”Mi-as dori sa terminam pe break-even 2017. Speram sa reusim asta, odata cu achizitia celor doua noi capacitati, altfel nu puteam reusi”, a afirmat Davidoiu.