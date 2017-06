Prognozele de crestere a traficului de pasageri realizate de Organizatia Europeana de Cooperare pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (Eurocontrol) indica o rata medie de crestere a traficului aerian din Romania de 6% pe an pana in anul 2020, arata un proiect de ordin publicat de Ministerul Transporturilor, pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020.

Traficul aerian din spatiul aerian national a crescut spectaculos, de trei ori, in ultimii zece ani, datorita aparitiei companiilor low cost si a cresterii frecventelor de operare a operatorilor aerieni nationali.

Astfel, aeroporturile din Romania au fost tranzitate anul trecut de 16,48 milioane pasageri, fata de 5,55 milioane in anul 2006, arata documentul publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, potrivit News.ro.

Numarul miscarilor de aeronave din Romania a crescut cu 45% in perioada 2006-2016, la 201.677, fata de 139.237 in urma cu zece ani.

De asemenea, emisiile de dioxid de carbon provenite de la cei mai importanti operatori aerieni romani, Blue Air, Tarom si Carpatair, se ridicau, in 2015, la 570.154 tone.

Tarom a generat in anul 2015 o cantitate de 295.621 tone dioxid de carbon, in timp ce Blue Air a produs 269.194 tone, iar Carpatair – 5.339 tone CO2, arata documentul.

Avioanele Tarom au consumat in 2015 o cantitate de 118.081 tone combustibil, in crestere cu aproape 18%, de la 100.442 tone combustibil in anul 2009.

De asemenea, consumul de combustibil al celor mai importanti operatori aerieni din Romania a crescut cu 30%, la 264,6 milioane litri in 2016, de la 203,5 milioane litri in anul 2011.

Potrivit raportului, se estimeaza un consum total de combustibil de 48,33 milioane tone pana in 2020 (la 8,48 milioane decolari), pe zborurile interne si internationale in statele membre ale Conferintei Europene de Aviatie Civila (ECAC), si de 73,1 milioane tone combustibil in 2035 (si 11,51 milioane decolari), de la 40,34 milioane tone in 2010.

In anul 2015, numarul emisiilor de dioxid de carbon verificate, apartinand activitatilor de aviatie desfasurate intre aerodromuri situate in Zona Economica Europeana, au fost de 56,9 milioane de tone.

In plus, statele membre ale Uniunii Europene au raportat folosirea a peste 3 miliarde de euro din veniturile obtinute in urma licitarii, in anul 2013 a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, pentru probleme legate de schimbarile climatice.

In ceea ce priveste prognoza emisiilor de dioxid de carbon, se estimeza ca se va ajunge la 152,72 milioane tone in 2020 si la 231 milioane tone in anul 2035, in crestere de la 127,47 milioane tone in 2010.

Emisiile de gaze cu efect de sera din Romania au scazut pana in anul 2014 la 110,4 milioane tone, in comparatie cu anul 1990, cand se ridicau la 252,7 milioane tone.

Romania a devenit membru al Conferintei Europene de Aviatie Civila (ECAC) in anul 1991 si membru al Eurocontrol in anul 1996.

Toate tarile membre ECAC s-au angajat sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera din regiune printr-o abordare extinsa.

Programul Clean Sky (“Cer curat”) reprezinta o Initiativa Tehnologica Comuna (Joint Technology Initiative – JTI) a UE, care isi propune sa dezvolte si sa implementeze “tehnologii curate” pentru transportul aerian.

Primul Program Clean Sky (2011-2017) beneficiaza de un buget de 1,6 miliarde euro, finantarea fiind asigurata 50% de Comisia Europeana si 50% de parteneri din industria aeronautica si are ca scop identificarea si dezvoltarea de tehnologii prietenoase pentru mediu cu impact asupra tuturor segmentelor de zbor ale transportului aerian civil.

Obiectivele acestui program sunt: reducerea cu 20-40% a emisiilor de CO2 provenite de la aeronave; reducerea cu aproximativ 60% a emisiilor de oxizi de azot si reducerea zgomotului cu pana la 10 decibeli fata de anul 2000.

Potrivit statisticilor IATA, in perioada iunie 2011 - decembrie 2015 au fost efectuate 2.000 de zboruri folosind un amestec de bio-kerosen, realizate de 22 de companii aeriene.

