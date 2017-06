Potrivit Primariei Constanta, procedura de licitatie pentru achizitia serviciului de salvamar si prim-ajutor pentru plajele din Constanta si Mamaia a fost incheiata. Primarul Decebal Fagadau spune ca acesta este primul an in care procedurile de achizitie se deruleaza conform noii legii, o procedura care din punct de vedere al autoritatilor locale este mai laborioasa, mai lunga, potrivit News.ro.

Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, in urma incheierii procedurii de licitatie pentru achizitia serviciului de salvamar si prim-ajutor pentru plajele din Constanta si Mamaia a fost desemnata castigatoare Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romanie, cea care s-a ocupat de acest serviciu si in ultimii ani.

Cu toate acestea, mai trebuie semnat contractul intre Primarie si ANSPSR, dupa care salvamarii pot intra pe plaje.

Valoarea acestui contract este de aproximativ 2,6 milioane de lei, iar pentru prima oara vor fi asigurate serviciile de salvamari si in extrasezon, spun reprezentantii Primariei Constanta.

Astfel, in perioada de sezon, lunile iunie, iulie si august, aproximativ 90 de salvamari se vor afla pe plaje din Mamaia si Constanta, in capetele de sezon numarul acestora va fi mai scazut, iar intre octombrie si aprilie vor fi 10 salvamari care vor asigura permanenta pentru situatiile de urgenta, ei putand fi solicitati ori de cate ori este nevoie.

Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a explicat pentru News.ro de ce s-a ajuns in aceasta situatie.

“Este primul an in care procedurile de achizitie se deruleaza conform noii legii, o procedura care din punct de vedere al autoritatilor locale este mai laborioasa, mai lunga. In momentul de fata, municipiul Constanta este singurul care are asigurata procedura de achizitie. Pe data de 29 mai am comunicat catre castigatorul procedurii de achizitie rezultatul procedurii. acum legea prevede un termen in care dansii trebuie sa raspunda. I-am invitat sa semnam contractul", a afirmat primarul.

El a mai spus ca oricat de devreme ar fi fost facuta licitatia si declansate procedurile situatia nu s-ar fi schimbat.

"Este doar o problema legata de timp oricat de devreme am fi incercat sa facem licitatia. Ganditi-va cand s-a aprobat bugetul national. La jumatatea lunii martie am aprobat bugetul, apoi, demaram procedurile de achizitie. O procedura de achizitie fara cereri de clarificari este minimum 52 de zile", a mai spus Fagadau, explicand ca sunt multi pasi care trebuie urmati pana se ajunge la castigatorul unei licitatii.

Edilul a mentionat ca doar Primaria Constanta a finalizat licitatia pentru serviciul de salvamar, din celelalte primarii din judet unde exista suprafete de plaja si nu crede ca este vorba despre o problema la nivel local.

"Din ce stiu eu, nimeni nu a incheiat contract pentru serviciul de salvamar ori nu cred ca este intotdeauna o problema la local pentru ca noi suntem cei mai interesati sa avem contractele in buna ordine", a mai spus Decebal Fagadau.

Primarul Constantei a spus ca in ultimii doi ani nu au existat persoane care au murit inecate in Mamaia si Constanta din randul turistilor si apreciaza profesionalismul salvamarilor.

Coordonatorul salvamarilor din Mamaia si Constanta, Gabriel Culea, a declarat corespondentului News.ro, ca salvamarii nu au iesit pe plaja de la 1 iunie deoarece nu au fost finalizate aspectele contractuale.

“Eu m-am ocupat de pregatirea salvamarilor, nu stiu exact ce probleme au fost. Noi suntem pregatiti si speram sa intram pe plaja de pe o zi pe alta. Asteptam ca aceste probleme sa se rezolve cat mai repede”, a afirmat Gabriel Culea.

In minivacanta de 1 Mai, salvamarii au fost prezenti in mod voluntar pe plajele din Mamaia si Constanta, dar nu au mai facut acest lucru si in minivacanta de Rusalii, sperand ca aspectele contractuale sa se rezolve cat mai repede.

Conform legislatiei, sezonul de imbaiere incepe la 1 iunie si se incheie la 15 septembrie.

Temperatura apei marii in aceasta perioada este intre 18 si 20 de grade.

In minivacanta de Rusalii, peste 50.000 de turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc.

Sursa foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com