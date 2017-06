Mai mult de 130.000 de turisti, dintre care 50.000 pe litoral si 45.000 in pensiuni din intreaga tara, au cheltuit in minivacanta de Rusalii aproximativ 7,5 milioane de euro, potrivit unui studiu al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), realizat pe baza datelor furnizate de catre structurile de cazare.

Anul acesta, romanii s-au bucurat de cinci zile de vacanta datorita sarbatorii de Rusalii, care a venit in continuarea weekend-ului si a Zilei Copilului. Cu toate acestea, sejurul mediu in aceasta perioada a fost de numai trei zile. In aceasta perioada, mai mult de 130.000 de romani au profitat de zilele frumoase si au achizitionat pachete turistice in tara, atat pe litoral, cat si in statiunile montane sau balneare.

La fel ca si anul trecut, sarbatoarea Rusaliilor a reprezentat, de fapt, adevarata deschidere a sezonului estival pe litoral. In aceasta minivacanta au sosit la mare turisti de litoral, dornici sa se bucure de apa si soare, spre deosebire de minivacanta de 1 Mai, cand cei mai multi romani au ajuns la mare pentru distractie, iar multi dintre cei care au putut fi vazuti in statiuni erau constanteni. Chiar daca temperaturile n-au fost exagerat de ridicate, turistii au putut sa faca plaja si sa se relaxeze la malul marii.

In aceste zile, mai mult de 50.000 de romani si-au petrecut minivacanta de Rusalii in statiunile de pe litoral si au cheltuit aproximativ 3 milioane de euro. Cele mai aglomerate au fost structurile e cazare din nordul litoralului - Mamaia si Navodari, dar foarte multi turisti au ajuns si in Vama Veche. Daca in statiunile din sud (Saturn, Venus, Jupiter si Neptun) au sosit mai mult familii cu copii, in cele din nord si in Vama Veche au venit in general tineri, atrasi de distractie si petreceri.

In acest an, hotelierii au venit in intampinarea turistilor cu oferte avantajoase pentru minivacanta de Rusalii, tarifele fiind cu 30%-40% mai scazute fata de cele din sezon, iar pentru turistii care au stat mai multe zile s-au aplicat tarifele din programul "Litoralul pentru toti". Pachete turistice au fost variate, unele dintre ele au inclus toate tipurile de masa. Unii dintre turisti au achizitionat pachete all inclusiv, altii au preferat sa manance la terase, putinele terase deschise. Tarifele medii au variat de la o categorie de confort la alta, incepand cu 60 de lei pe noapte camera de 1*, 100 lei camera de 2*, 150 lei camera de 3* si 350 lei camera de 4*. Pe langa ofertele avantajoase, hotelierii au pregatit anul acesta programe pentru copii si parinti.

Chiar daca la munte s-au anuntat precipitatii, 20.000 de romani si-au rezervat o vacanta intr-unul din hotelurile din statiunile montane. Din estimarile FPTR, acestia au cheltuit pe vacanta in jur de 1,2 milioane de euro. La munte, cazarea a costat intre 80-500 lei de persoana. Cele mai cautate statiuni au fost cele de pe Valea Prahovei.

Peste 45.000 de romani au preferat sa mearga la pensiuni, cele din zona Bran, Moeciu, Marginimea Sibiului fiind pe primul loc in topul solicitarilor. Pentru astfel de vacante, turistii au platit aproximatv 2,4 milioane de euro.

Statiunile balneare au fost si ele solicitate in aceasta perioada. Astfel, 15.000 de romani au ales sa-si petreaca vacanta la bai, unde au putut beneficia de programe speciale de tratament si relaxare. La Baile Felix, trei nopti de cazare cu mic dejun, la hotel de patru stele cu Spa, au costat 600 lei. Per total, cei 15.000 de turisti au platit pentru vacanta in statiunile balneare aproape 700.000 de euro.

Romanii care si-au dorit sa petreaca in natura s-au orientat spre Delta Dunarii. Este vorba despre 1.500 de persoane, in special pescari pasionati si turisti dornici de inedit. In ceea ce priveste tarifele, in Delta Dunarii, de exemplu, trei nopti de cazare la un hotel de trei stele, cu mic dejun, costa 500 de lei de persoana. Din calculele FPTR, in Delta s-au cheltuit in aceasta perioada aproximativ 200.000 de euro.

