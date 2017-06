Wizz Air lanseaza o noua ruta din Timisoara catre Tel Aviv, Israel, cu preturi de la 179 lei/segment. Zborul va fi operat din 30 octombrie, in zilele de luni si vineri.

Tel Aviv, un oras modern, vibrant si cosmopolit este perfect pentru vacante in orice perioada a anului, cu plajele sale de pe coasta unde te poti bronza in voie, unde cafenelele si inovatiile culinare fac parte din culoarea locala. Cu o mostenire istorica fascinanta, orasul isi surprinde vizitatorii cu galerii de arta contemporana, restaurante sic, mici magazine artizanale si plaje fermecatoare.

Zborurile spre Tel Aviv sunt operate de acum de pe cinci aeroporturi din Romania, inclusiv din Cluj-Napoca si Iasi. Incepand din 17 iunie ruta la pret scazut Bucuresti – Tel Aviv va avea o frecventa de 6 zboruri pe saptamana, iar din 18 septembrie va fi zilnica, in timp ce din 19 iunie urmeaza sa se lanseze serviciul Craiova-Tel Aviv.

Incepand de astazi, calatorii din Timisoara se pot bucura de 16 destinatii spre 8 tari disponibile in reteaua WIZZ de preturi scazute, inclusiv popularele rute spre Bruxelles Charleroi, Madrid, Eindhoven si Munchen Memmingen.

Wizz Air a fost in 2016 liderul pietei de transport aerian, in functie de numarul de pasageri, cu 5,5 milioane de pasageri. Ea a fost urmata, in ordine, de Blue Air, Tarom si Ryanair.