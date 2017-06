"Mai multi bugetari iau tichete de masa anul acesta si, de asemenea, este o ordonanta de urgenta, data de Guvernul Romaniei, in care toti bugetarii iau un voucher de vacanta, dar care nu este in bani, cum este anul viitor, ci este tichet. S-a ramas pe aceasta varianta, pana la inceputul anului viitor, iar la inceputul anului viitor urmeaza sa se acorde si aceste drepturi, in bani de data aceasta, nu in tichet", a declarat Lia Olguta Vasilescu, potrivit Agerpres.

Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a afirmat pe 30 mai, ca proiectul de OUG privind voucherele de vacanta este in faza de avizare la ministere, urmand a fi adoptat de Guvern pana la data de 1 iulie. Ministrul a tinut sa precizeze ca institutiile publice care nu si-au bugetat aceste vouchere vor trebui sa o faca abia dupa rectificarea bugetara din vara, scrie News.ro.

Proiectul de OUG va fi adoptat pana la data de 1 iulie in sedinta de Guvern, ulterior dupa aceea urmeaza ca fiecare institutie publica care nu si-a bugetat aceste vouchere de vacanta sa le bugeteze la rectificare, ca sunt unele institutii publice locale sau centrale care si-au bugetat si au prins de la inceputul anului. De la rectificare incolo vor intra pe partea de achizitie, ulterior acestea sunt valabile un an de zile calendaristic Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre

Ministerul Turismului a lansat in dezbatere publica proiectul de Ordonanta de Urgenta prin care institutiile si autoritatile publice ar putea fi obligate sa acorde de la 1 iulie vouchere de vacanta angajatilor din sistemul public, in cuantum de maximum sase salarii de baza minime brute pe tara, impactul bugetar fiind estimat la 1,73 miliarde lei.

In prezent exista aproximativ 1,2 milioane de persoane angajate in sistemul bugetar, iar voucherele vor putea fi folosite numai pentru vacante in tara.

Documentul stipuleaza ca angajatorul este cel care stabileste cand acorda voucherele de vacanta, de comun acord cu organizatiile sindicale sau cu reprezentantii salariatilor.

Sursa foto: oneinchpunch/Shutterstock.com