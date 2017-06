Tarom a avut pierderi de 27,43 milioane lei (6,2 milioane euro), in 2015, potrivit News.ro. Tarom a terminat anul trecut pe pierdere, in contextul in care au fost retrase doua avioane din flota si au existat persoane care au sabotat compania atat din interior, cat si din exterior, a declarat recent directorul general al Tarom, Eugen Davidoiu.

Veniturile totale ale companiei au scazut anul trecut cu 10,5%, pana la 1,24 miliarde lei (276 milioane euro), iar valoarea activelor imobilizate a coborat cu 5,1%, pana la 831,91 milioane lei (185,3 milioane euro).

Numarul angajatilor a scazut cu 2,1%, pana la 1.841 angajati. Nivelul datoriilor a scazut cu 5,2%, pana la 216,84 milioane lei (48,3 milioane euro).

2016, al noualea an consecutiv pe pierdere pentru Tarom

Anul trecut a fost al noualea consecutiv pe pierdere pentru Tarom, ultimul an cu profit pentru Tarom fiind 2007. Compania Tarom a pierdut anul trecut pozitia a doua in clasamentul liniilor aeriene prezente in Romania, fiind depasita de Blue Air.

Transportatorul aerian a achizitionat in leasing, in acest an, doua avioane noi Boeing 737-800 NG, care ar trebui sa inlocuiasca cele doua aparate Airbus A310, cumparate in 1992 de Guvernul Petre Roman.

Pana la aceasta achizitie, Tarom avea o flota de 21 de avioane, dintre care doar 19 operau in acelasi timp, din cauza operatiunilor de mentenanta.

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat recent ca Tarom va incheia ”pe zero” in acest an, fara pierderi.

