In realitate, cozile mari si aglomeratia de pe aeroportul din Otopeni i-au afectat pe pasageri si inainte de inceperea sezonului estival, iar explicatia este lipsa proiectelor de extindere si modernizare a aeroportului si apropierea de limita de trafic, moment in care serviciile aeroportului risca sa fie complet depasite de numarul prea mare de pasageri, potrivit News.ro.

"Avand in vedere cresterea considerabila a traficului in perioada estivala, in care sunt introduse in programul de zbor numeroase curse charter, recomandam pasagerilor sa se prezinte la aeroport cu trei ore inainte de ora zborului. Aceasta recomandare se adreseaza, in special, pasagerilor care au cursa programata in intervalul orar 05:00 - 08:00", arata un anunt postat pe site-ul Aeroportului International Henri Coanda.

Insa aglomeratia de pe aeroport este o realitate cu care se confrunta pasagerii de multe luni, chiar si dupa ce aeroportul a luat, in 2016, cateva masuri de adaugare a unor ghisee suplimentare pentru politistii de frontiera care controleaza documentele de calatorie.

Anul trecut, traficul de pe aeroportul din Otopeni a ajuns la aproape 11 milioane de pasageri, iar pentru acest an este estimata o crestere cu circa 15%, ceea ce ar insemna aproape 13 milioane de pasageri, aproape de limita maxima pe care aeroportul o poate gestiona fara a afecta grav confortul pasagerilor.

”Pentru Henri Coanda am propus mai demult solutia construirii unui terminal nou. In decembrie, pe Henri Coanda, am asteptat o ora si jumatate. Apar, in ore de varf, zone de gatuire a traficului, la filtre, la controlul pasapoartelor”, a explicat, in luna martie, presedintele Asociatiei Pilotilor si Proprietarilor de Avioane din Romania (AOPAR), Radu Merica.

Pana in prezent, nici Ministerul Transporturilor, care controleaza aeroportul, nici conducerea Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB) nu au anuntat planuri concrete de extindere a aeroportului Otopeni. Singura varianta va fi redeschiderea, cel tarziu anul viitor, a aeroportului Baneasa pentru cursele regulate. In prezent, aeroportul Baneasa are un trafic infim, dupa ce sefii din Transporturi au decis ca aeroportul sa fie destinat doar pentru curse de business.

Sursa foto: Andrew Barker / Shutterstock