Sezonul concediilor a inceput, asa ca e timpul sa iti faci o lista cu locurile pe care ar trebui sa le vizitezi vara asta. Nu este nevoie sa calatoresti prea departe, deoarece in Romania sunt o multime de locuri de vazut, unele cunoscute chiar si peste hotare. Am facut pentru tine o lista cu cele mai frumoase locuri de vazut in Romania.

Daca inca nu ti-ai facut planuri de vacanta si nici nu ai idei despre locurile pe care ai putea sa le vizitezi, te ajutam cu cateva idei. Fie ca iti place muntele sau marea, in Romania gasesti cele mai frumoase locuri pe care sa le vizitezi intr-un weekend sau intr-un concediu mai lung. Unele locuri din tara noastra se afla in topurile internationale ale celor mai frumoase destinatii de vacanta.

Manastirile din Bucovina si Delta Dunarii, intre cele mai frumoase 500 de locuri din lume

Delta Dunarii este una dintre cele mai mari si mai bine conservate delte din Europa. Incepand din 1991, anul in care a intrat in patrimoniul UNESCO, Delta Dunarii a devenit rezervatie a biosferei si parc national protejat de lege. Delta Dunarii adaposteste peste 300 de specii de pasari si mai mult de 40 de specii de pesti, iar vegetatia sa bogata ocupa 78% din toata suprafata sa, gasindu-se in zona deltei paduri de plop, salcie, frasin si arin.

Jurnalistii de la The Telegraph au clasat Delta Dunarii pe locul doi in lista locurilor care merita o vizita cel putin o data in viata. De altfel, Delta Dunarii este cel mai bun motiv pentru care strainii sunt indemnati de publicatii straine sa ajunga in Romania. Delta Dunarii este o bijuterie a naturii si o destinatie cu care ne mandrim in lume prin unicitatea si biodiversitatea sa.

Manastirile din Bucovina sunt unice in lume prin arhitectura lor, dar si prin picturile exceptionale. Manastirile din Bucovina fac parte din patrimoniul UNESCO, fiind incrise in catalogul marile monumente ale lumii.

Salina Turda, cel mai vizitat obiectiv turistic public din Romania

Salina Turda este cel mai vizitat obiectiv turistic public din Romania, cu un record de 618.000 de turisti care au coborat, in 2016, in galeriile minelor. Tocmai de aceea, Salina Turda trebuie sa se regaseasca intr-un top 10 locuri pe care sa le vizitezi in Romania.

Obiectivele turistice din ansamblul salinei sunt: intrarea principala dinspre Valea Sarata – Durgau, Galeria Francz Josef, Sala putului de extractie – Mina Iosif, Balconul Minei Iosif (Sala ecoului), Mina Iosif, Sala crivacului, Sala putului de extractie, Sala de apel – Altarul – Scara bogatilor, Balconul Minei Terezia, Mina Terezia, Mina Rudolf, Balconul Minei Rudolf, Mina Ghizela.

Transfagarasan, cel mai frumos drum din Romania

Transfagarasanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Romania, si chiar din Europa. Acesta strabate Muntii Fagaras, fiind al doilea drum din Romania ca altitudine, dupa Transalpina. Turistii pot vizita Lacul si Cascada Balea, Lacul si Barajul Vidraru, Cascada Capra, Masivul si Lacul Capra, Cetatea Poenari. Transfagarasanul este mentionat in fiecare top cu cele mai frumoase si periculoase drumuri din lume.

Transalpina, drumul care te duce deasupra norilor

Soseaua Transalpina este mai inalta decat Transfagarasanul si este singurul drum din tara pe care se poate ajunge cu masina pana la nori si chiar deasupra lor, potrivit ghiduri-turistice.info. Transalpina traverseaza Muntii Parang, facand legatura intre orasele Novaci, judetul Gorj, si Sebes, judetul Alba.

Cimitirul vesel din Sapanta

Cimitirul din Sapanta este un loc unic in lume, din care iesi plin cu zambetul pe buze. Cruci de mormant, pictate in culori vesele, contin scene ilustrative din viata celor trecuti in nefiinta, scrie momodo.ro. Defunctii sunt reprezentati caricatural dupa meseria pe care o aveau sau in functie de scena mortii. Sub fiecare sculptura sunt scrise cateva versuri care povestesc moartea celui care se odihneste acolo si, de multe ori, o ilustrare hazlie a viciilor acestuia din timpul vietii.

Rosia Montana

Rosia Montana este o localitate miniera din Muntii Apuseni. Este strabatuta de raul Rosia, un rau bogat in minerale, in special fier, care da o culoare rosiatica apei, de unde si denumirea in maghiara de "Vares Patak – Parau Insangerat", scrie ghiduri-turistice.info. Localitatea are o existenta milenara, fiind cunoscuta inca dinaintea cuceririi Daciei, amintita de Herodot, Pliniu, Titus Liviu si este una din cele mai vechi localitati cu traditie in exploatarea metalelor pretioase din Europa.

Cazanele Dunarii

Cazanele Dunarii sunt una dintre cele mai frumoase zone de pe defileul Dunarii. Asezate la trecerea Dunarii prin muntii Carpati, Cazanele Dunarii, aflate in parcul National Portile de Fier, au o lungime de 9 kilometri. Cele mai importante obiective turistice sunt chipul lui Decebal, sculptat in stanca in zona Cazanelor Mici, tabula Traiana, monument vechi de peste 2000 de ani, Cetatea Trei Turnuri Trikule, Pestera Ponicoava, Manastirea Mraconia.

Castelul Peles

Castelul Peles, resedinta de vara a regilor Romaniei, a fost construit pe vremea regelui Carol I al Romaniei si a devenit unul dintre cele mai importante monumente ale Europei secolului XIX. Pe terenul cumparat de rege au fost construite pe langa castel: Pelisorul, Corpul de Garda, Economatul, Casa de Vanatoare Foisor, Grajdurile, Uzina Electrica, si Vila Sipot, scrie welcometoromania.ro. Frumusetea si bogatia lemnariei sculptate si vitraliile colorate obtin pe drept admiratia vizitatorilor.

Parcul Natural Comana

In judetul Giurgiu, se intinde Parcul Natural Comana, o rezervatie naturala protejata. Pe un areal de aproape 25.000 ha vei descoperi aici un loc in care te vei simti ca intr-un mic paradis, scrie tuktuk.ro. Unul destul de variat, din moment ce parcul dispune de mai multe tipuri de habitate, cu numeroase specii de arbori, cu pajisti si mlastini, cu cursuri de apa de campie, cu o delta, cu vegetatie diversa, cu lacuri si iazuri, cu flora si fauna tipice pentru Campia Romana.

