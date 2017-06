Iata ce vor patronatele din turism:

"Sustinem cu tarie ca functiile de conducere din Ministerul Turismului, ministru si secretar de stat, sa fie detinute de specialisti din turism, intrucat este nevoie de expertiza in domeniu, care sa ne permita sa facem progrese reale, pe fiecare zona a industriei noastre. Nu putem avea permanent la conducerea institutiei care administreaza turismul numai persoane fara legatura cu domeniul.

Suntem intr-un moment critic in turism, cu impact negativ asupra evolutiei acestuia. Niciun act normativ nu a fost aprobat in ultimele sase luni. Cel referitor la acordarea voucherelor de vacanta si angajatilor din sistemul public nu este aprobat, Legea Turismului nu a intra in dezbatere, propunerile ANAT referitoare la garantarea pachetelor turistice nu s-au concretizat intr-un act normativ.

Promovarea turistica a Romaniei in strainatate este palida, lucru vizibil si in statistici. Potrivit Institutului National de Statistica, Romania a fost vizitata in 2016 de numai 2,5 milioane de turisti straini. Cresterea anuala, de 10%, ne bucura, dar este nesemnificativa comparativ cu cea inregistrata de Bulgaria, vizitata anul trecut de peste 8 milioane de turisti straini. Sau cu rezultatele Ungariei, vizitata anul trecut de mai mult de 16 milioane de turisti straini.

Birourile de turism din strainatate au fost desfiintate cu motivatii de natura personala si fara a fi pus imediat ceva in loc. Toate eforturile de promovare depuse de cei care reprezentau Romania in strainatate se vor risipi, fondurile alocate pentru promovarea externa, chiar asa putine, vor fi fost cheltuite in zadar.

Sunt doar cateva dintre nerealizarile ultimelor sase luni, pe care vi le amintim, ca un semnal de alarma. Turismul are potential sa contribuie cu mai mult de 2% la PIB-ul Romaniei, trebuie doar sa fie considerat o prioritate a economiei nationale si tratat ca atare, cu maxima responsabilitate.

In final, solicitam sa fim consultati in cazul nominalizarilor pentru posturile de conducere din Ministerul Turismului, daca se doreste cu adevarat turism in Romania."

