Bucurestiul, in ciuda contrastelor, este un oras care nu te lasa indiferent. Sunt o multime de locuri de vazut, incepand cu Centrul istoric, care te atrage precum un magnet, si terminand cu cartierele de la periferie, in care poti sa descoperi case vechi, ascunse printre cladirile moderne. Iti recomandam cateva locuri pe care trebuie sa le vezi daca esti turist in Bucuresti sau chiar daca locuiesti aici.

Locuri de vizitat mai putin cunoscute in Bucuresti

Casa Capsa

Casa Capsa este unul din locurile incarcate de istorie din Bucuresti. Aceasta a fost construita in Bucuresti, in urma cu 165 de ani, si se afla in buricul Bucurestiului. Casa Capsa era punctul de intalnire al personalitatilor vietii culturale. In prezent, Casa Caspa inca mai pastreaza din atmosfera secolului 20, iar clientii care trec pragul vor descoperi un decor diferit de toate celelalte cafenele din centrul Bucurestiului.

Foto: Shutterstock / Sogodel Vlad

Castelul Vlad Tepes

Castelul Vlad Tepes se langa Parcul Carol din Capitala. Cladirea reprezinta o replica a Cetatii Poenari, ridicata in secolul XI de Vlad Tepes, scrie Agerpres. Pe vremea Regelui Carol I, castelul era folosit pentru a detine un rezervor de apa. Accesul in Castel este permis doar de doua ori pe an: de Ziua Eroilor si de Ziua Armatei

Foto: tarancutaurbana.ro

Palatul Kretzulescu

Palatul Kretulescu se afla in Parcul Cismigiu din centrul Capitalei. Palatul este o prezenta arhitecturala notabila in Bucuresti, prin stilul sau eclectic imbogatit cu proeminente tuse din zona renasterii franceze, scrie tourism-bucharest.com.

Palatul Kretzulescu a fost folosit ca sediu pentru diverse institutii administrative si culturale. Din 1972 este sediul Centrului european de Studii Superioare UNESCO. Din pacate, Palatul Kretzulescu nu este deschis pentru vizitatori.

Foto: Bucurestiul meu drag

Pasajul Macca-Villacrosse

Pasajul Macca-Villacrosse face legatura intre Calea Victoriei si Strada Lipscani. Pasajul este acoperit cu sticla galbena si este bogat ornamentat cu stucaturi, ornamente arhitectonice in relief, potrivit Agerpres. Ramura dinspre strada Lipscani a pasajului a fost numita ''Villacrosse'' in amintirea arhitectului Xavier Villacrosse si a hanului omonim. A doua ramura poarta numele lui Mihalache Macca, cumnatul constructorului pasajului, Felix Xenopol.

In prezent, in pasajul Macca-Villacrosse exista diferite restaurante, printre care un bar-restaurant cu teme egiptene, o cafenea si un bistro, un restaurant chinezesc, o bijuterie de lux, un amanet si un magazin numismatic.

Foto: Shutterstock / G. Alina

Strada Xenofon

Strada Xenofon, singura strada in trepte, este una dintre atractiile mai putin vizitate din Bucuresti. Strada Xenofon are 100 de trepte, iar in fiecare an treptele sunt pictate intr- o alta tema.

Foto: Facebook / Strada Xenofon

Sursa foto: Shutterstock/ Photosebia