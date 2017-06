Proprietar al agentiei de turism Paralela 45 si presedinte ANAT, Alin Burcea este mai putin cunoscut ca antreprenor in constructii si imobiliare, de care s-a apucat in 2003, in zone turistice. In acel an, a ridicat un complex cu 180 de apartamente si 8 vile in statiunea Neptun, iar ulterior a facut apartamente in Predeal.

Proiectul imobiliar din Snagov a aparut pe un teren pe care antreprenorul a dorit initial sa iti faca o casa de vacanta. Odata ce a constatat ca, de fapt, exista doar vile si case in localitate, Alin Burcea a decis sa construiasca trei blocuri cu garsoniere si apartamente. Proprietarul Paralela 45 considera ca imobiliarele sunt un pariu bun, intrucat "din turism nu se poate spune ca te imbogatesti".