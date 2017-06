Transcarpatic, primul tren de lux din Romania, a intrat recent pe ruta Bucuresti-Constanta pe care va circula tot sezonul estival. Trenul are facilitati ca in Vest, iar preturile sunt comparabile cu cele de la CFR Calatori. Iata ce gasesti in Transcarpatic si cat te costa sa ajungi la mare sau la munte.

Trenul privat Transcarpatic circula intre Bucuresti si Constanta din 22 iunie. Trenul pleaca din Capitala la ora 11.00 si face doua ore si 32 minute pana la mare, iar din Constanta pleaca la 19.20 si ajunge in Gara de Nord la ora 21.38.

O calatorie intre Bucuresti si Constanta costa 45,6 lei - bilet intreg, 22,8 lei - reducere elevi, 24,6 lei - reducere copii. Studentii circula gratuit. Biletele pot fi cumparate online, de pe site-ul companiei, sau de la casa de bilete din Gara de Nord, aflata pe insula centrala, in spatele ghiseului de informatii.

Pe aceasta ruta Transcarpatic are o singura clasa, clasa a II-a, insa conduce la facilitati si aspect. Vagoanele trenurilor Transcarpatic sunt dotate cu sisteme de informare a pasagerilor, sisteme audio-video pentru divertisment, internet, aer conditionat, toalete cu dusuri si gustari si bauturi pentru calatori.

Preturi pentru trenul Transcarpatic

Prin comparatie, la CFR Calatori, o calatorie pana in Constanta costa 54,05 lei (bilet intreg, clasa a II-a), 29,8 lei pentru elevi, 29 lei pentru copii, 31,75 lei pentru pensionari. Studentii calatoresc gratuit cu trenurile CFR.

Tot cu un tren Transcarpatic puteti merge la Brasov, pe ruta Bucuresti-Sighisoara-Arad. Calatoria pana in Brasov dureaza doua ore si 30 minute si costa 44,6 lei, bilet intreg la clasa a II-a, 22,3 lei pentru elevi si 24,1 lei pentru copii, iar studentii nu platesc nimic.

Pe rutele Bucuresti-Constanta si Bucuresti-Brasov circula si trenul privat Softrans, unde o calatorie costa 40 lei spre mare si 30 lei spre munte.

Cei care vor sa ajunga din Bucuresti la Arad pot calatori la cuseta pentru 142 lei (bilet intreg, clasa a II-a), in cabina clasa 1 la 206 lei (bilet intreg) sau la cabina single clasa 1 la 265 lei (bilet intreg). Un loc pe scaun costa 100,6 lei, iar calatoria dureaza 10 ore pe timpul noptii. Elevii si copiii calatoresc la jumatate de pret, iar studentii gratuit.

Trenurile Transcarpatic sunt realizate de compania feroviara Astra Transcarpatic, detinuta de omul de afaceri aradean Valer Blidar, care a infiintat compania cu 20 milioane de euro. El este si actionar majoritar la Astra Vagoane Calatori Arad.

”Concurenta este mama calitatii si sunt convins ca si calea ferata, avand acum un ghimpe in spate, va cauta sa se doteze, sa creeze conditii mai bune de transport, pentru ca nu vad de ce sa circule cetatenii din vestul Europei in conditii mult mai bune. Acesta este cel mai modern tren care circula in Romania, iar costul de transport este putin mai mic decat la CFR”, a declarat Blidar pentru News.ro in februarie.