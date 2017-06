Wizz Air va zbura din 2018 catre Goteborg in zilele de miercuri si duminica incepand din 14 aprilie, la un pret de pornire pe segment de 129 lei, iar incepand din 15 aprilie, in zilele de marti, joi si sambata, catre Nisa la acelasi tarif.

Aeronava este un Airbus A321 cu 230 de locuri. Aceasta va permite cresterea frecventelor pe mai multe rute Wizz Air din Bucuresti in programul de vara 2018. Cu aceasta aeronava se va zbura si catre Billund, Geneva, Eindhoven, Paris Beauvais, Tel Aviv, Bari, Londra Luton si Barcelona.

Pe cursele din Bucuresti, peste 4,2 milioane de locuri sunt disponibile pentru vara 2018, in crestere cu 23% fata de anul trecut.

Prin aceasta extindere a flotei, Wizz Air va crea 42 de locuri de munca suplimentare. In Romania, operatorul ungar are in jur de 800 de angajati.

Luna aceasta, Wizz Air a depasit cifra de 30 de milioane de pasageri transportati din Romania. Dintre acestia, jumatate au zburat din Bucuresti.

Numarul de pasageri a crescut cu 40% anul acesta fata de anul trecut, la aproape 1,6 milioane. Anul viitor, Wizz Air va avea 47 de destinatii din 19 tari, pentru escapade de weekend la preturi de la 39 de lei pe segment.