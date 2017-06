In modernizarea hotelului cu 59 de camere au fost folosite stejar auriu pentru mobila si pardoseala, marmura de Carrara si granitul Chocolate Brown din Brazilia pentru bari si holuri.

In renovarea hotelului s-au folosit 1280 m² de marmura si peste 1700 m² de lemn (stejar auriu) pentru pardoseli, tavane si tamplarie.

Hotelul Bradul (4 stele) a intrat in compania Ana Hotels in 1996. Compania mai detine in Poiana Brasov hotelurile Sport si Poiana, hotelurile Athénée Palace Hilton si Crowne Plaza in Bucuresti si hotelul Europa in Eforie Nord.

In 2016, cifra de afaceri a companiei Ana Hotels, detinuta de omul de afaceri George Copos, este de 31,5 milioane euro, cu 9,6% mai mult fata de 2015.